委託經營案助攻，雲品首季營收、稅後純益與EPS皆創同期新高

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雲品國際(2748)因日月潭雲品溫泉酒店與君品酒店住房率穩定成長，加上春酒及尾牙等大型外燴倍增，第一季合併營收7.43億元，年增19.3％，稅後淨利1.43億元，年增72.09％，每股稅後純益(EPS)1.35元，年增56.98％，第一季營收、稅後純益與EPS皆創同期新高。因地震造成部分餐廳短暫停業數日，雲品(2748)4月營收1.57億元、年減2.7％，1月至4月累積營收為9億元，年增14.78％。

展望後市，五月日本黃金週與國際航空運能成長，入境旅客增加可推升住房業績。母親節則助攻餐飲宴席聚餐商機，君品酒店並新開Ciao西西里牛排餐酒館，有望推升餐飲業績。同時，因委託經營據點陸續投入，雲品住房與餐飲業績同步穩健成長。

雲品國際積極推展委託經營事業以強化獲利能力與分散風險，目前已有8處營運中，另外6處正緊鑼密鼓籌備與興建。隨著新據點陸續開出，雲品賺取專業的管理財創造獲利，據點間發揮人力互相支援效益，聯合接單進行推廣銷售，進而降低營運成本，對雲品的淨利率與營業利益率有直接正面挹注。

雲品旗下「君品Collection」目前已有14處委託經營據點，除了本月簽約的2處臺東縣新案「臺東市北町日式建築宿舍群」與「機關車庫」，尚有新北烏來溫泉別墅「蘇卡利．漫活」、雲品酒店杭州、台南安平宴會物業「宜樂安平」及南投埔里福興溫泉旅宿等6處正籌備中，今年將持續新增委託經營據點，亦積極規劃成立新品牌，以多角化方式增加未來獲利成長動能。

為搶攻母親節聚餐商機，雲品國際旗下君品酒店二間義大利餐廳，分別於本月份開幕與辦理米其林主廚客座活動，〈Ciao by Fratelli Pennisi Macelleria Sicilia〉西西里牛排餐酒館開幕之後訂位已經來到六月底，母親節當週訂位則已經滿至9成5，雅意Artbrosia則邀請了連續蟬聯27年米其林星級餐廳的主廚來台客座，也特別將Ca'Vittoria餐廳2024年最新米其林摘星之作皮埃蒙特「羊排」引進來台，目前訂位也來到8成5，將對於五月餐飲營收有所助益。

雲品國際長期推動永續旅遊，將永續理念融入住宿與餐飲體驗中，針對廢棄物管理、能源效益優化、綠色產品與服務等，包括取消塑膠瓶裝水、推廣循環經濟與負碳排住房方案等，努力實踐永續發展的目標。更於本月獲得2024遠見ESG企業永續獎─低碳營運組楷模獎的肯定，雲品將持續推廣永續與環保，讓旅遊成為通往永續的橋樑。