野百合復育有成 潮境公園白色花束面向海濱盛放

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每年5月是台灣百合花盛開的季節，基隆市的潮境公園近日百合盛開，迎著八斗子的海風，在潮境及復育公園的邊坡與臨海的山邊，妖嬈地擺動身形。國立海洋科技博物館表示，隨著海岸開發，台灣百合曾經一度在八斗子銷聲匿跡，現今的榮景也證明了多年來百合復育有成。

海科館館長陳素芬表示，早年八斗子半島、七斗子山的山坡，望幽谷的步道，以及現今潮境與復育公園一帶的海岸邊坡與臨海山邊，隨處可見台灣百合盛開的榮景；這也讓鐵百合成為八斗子一帶居民口中的八斗子象徵與意象。不過，隨著海岸開發及環境改變，再加上民眾的任意採摘，大概在2011年前後，原本滿山遍野的百合竟然從人們的視野中消失殆盡。

為此，自2016年起，海科館與新北市政府環保局八里垃圾掩埋場合作，進行復育百合保育與種植。由新北市政府環境局提供台灣原生百合物種復育之種子、花苗及資材等提供給海科館進行生態環境之復育，並透過研習進行百合花生態研習與植栽活動，至今已種下近千盆百合的幼苗與超過萬顆種子在八斗子地區進行百合復育。

今年，海科館與新北市八里掩埋場持續合作，於518國際博物館日舉辦「海科手植．八里復育」親子活動，課程中將介紹海科館台灣百合與濱海植物的復育故事，帶領學員前往種植與復育，藉以提高大眾對於生態保育的認識和素養。

台灣百合的花期從每年4月到9月分，基隆嶼4月1日開島時，就已經有早開的台灣百合盛開，歡迎熬過了東北季風的人們登島。基隆市臨海的山區也都有百合迎風搖曳的身影。

陳素芬說，潮境公園綠草如茵，風景遼闊寬廣，草地兩側有觀海林蔭散步道，白天可以近距離觀賞番仔澳灣周遭海域的海岸地質及生態景觀，也可遠眺基隆山之風光，傍晚可見夕陽及海面上的點點漁火，早已是東北角的人氣景點之一。

隨著百合花盛開，更是讓不少民眾特地前來賞花，陳素芬強調，整個花期期間，海科館場館也有推出當月壽星免費參觀、5／11－5／12女性及醫護人員免費入館、5／18主題館及雙特展套票兩人同行一人免費等優惠措施，請大家務必把握花期到潮境公園賞花順遊海科館。