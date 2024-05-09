推動企業數位化管理大升級　業界首選飛騰雲端人資系統

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根據主計處統計台灣就業人口約達1,157萬人，其中工業及服務業受僱員工人數就有844萬4千人。因此，如何提升行政作業效率，解決內部管理作業問題，成為國內各個企業推動數位化管理的重點之一。尤其因應產業特性，企業選用的人資系統，須在排班、兼職、考勤、打卡等相關項目，符合便利、多元、彈性調整等訴求。飛騰雲端表示：「人資系統除了要具備人事、考勤、保險及薪資等人資作業外，更需注重後續擴充升級、與其他系統的整合應用，及系統資安防護等要素，以滿足企業永續發展需求。」

飛騰雲端指出，飛騰雲端系統是採用功能模組推疊及參數設定的方式提供靈活彈性的應用服務，不僅能透過API串接整合其他的企業系統，後續更能依企業需求快速擴充系統功能。以多元打卡功能為例，企業可選擇藍牙、臉部辨識、GPS定位、溫感打卡等各種打卡方式，飛騰雲端系統均有支援。另外，目前漸受重視、實現文件表單電子化的「企業流程管理系統」 (BPM) ，飛騰雲端早已率先業界導入應用，配合人資管理功能，有助於企業發展ESG。

與其它同質性的人資系統相較，飛騰雲端的HR作業功能更完善，舉凡HRM的考勤、薪資、保險、假別、排班，以及HRD的人才招募、教育訓練與績效考核等功能模組一應俱全，更是目前業界唯一具備Excel樞紐分析數據彙整報表功能的系統產品，能有效改善企業E化管理效率。此外，飛騰雲端亦輔導客戶整合舊有系統，無痛接軌新系統，並支援既有的資料Excel報表匯入匯出，還可依人員需求開放員工使用薪資考勤、請假排班等功能，利於員工自助管理，加上簡潔直覺的操作介面，便於員工和人資人員快速學習上手，大幅降低人力、時間與費用等成本損耗。

由於國內服務業型態多元，企業常因工作內容出現複雜的人事管理需求。飛騰雲端提到：「例如六福集團須配合業務內容，對正職、兼職與臨時工的情況，進行多時段排班、跨月檢核、單日加退保等細節調整，而市面上HRM系統多為制式排班不敷需求，最後改採以『彈性』為主軸的飛騰雲端系統，透過細部參數調整排班功能設定，滿足企業排班需求，內部管理效益更獲得顯著提升。」；不僅如此，飛騰雲端系統內建法規檢核功能，可協助企業確認薪資、考勤、排班、保險等作業是否有符合最新勞動法規，避免衍伸勞資爭議，減少困擾。至於資安問題，飛騰雲端更是獲得國際ISO27001資訊安全管理認證，嚴格把關無須擔憂資料外流。

因應未來企業ESG與人工智慧（AI）趨勢，飛騰雲端更整合人資管理系統與AI，推出「AI文件機器人」，為企業打造專屬的ChatGPT，推動企業創新、智慧發展。飛騰雲端強調：「我們服務超過700家客戶，其中有很多為上市上櫃、或公開發行的知名企業，因此我們系統能橫跨不同領域及規模大小，憑藉過去的豐富經驗，提供專業及滿足企業需求的人資作業系統。不僅可減輕HR負擔，帶來更高效率、即時、精準的人事與資料管理，亦可透過掌握內部關鍵數據報告，進一步落實ESG目標，引領企業成長更上層樓。」了解更多：https://www.scshr.com/product/