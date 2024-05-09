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《光電股》台亞Q1每股續虧擴至0.08元 新品驗證出貨中

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【時報記者葉時安台北報導】台亞(2340)周四經董事會通過2024年度第一季合併財報，台亞今年第一季每股虧損0.08元，連續兩季赤字並虧損擴大。台亞提到，虧損主因集團積極轉型投入新產品開發，特別是先前所成立的積亞半導體及冠亞半導體，而投入的碳化矽及氮化鎵功率元件研發及製造，此舉後續仍可望更具競爭力。台亞更強調，隨著市場對功率元件的需求激增，台亞的新產品陸續驗證出貨，挹注營運動能。

台亞今年第一季合併營收9.57億元、年增15%；稅後純損0.38億元，歸屬於母公司業主淨損0.35億元，每股稅後純損0.08元，連兩季赤字並虧損擴大。

台亞提到，在拉貨力道逐步回溫的影響下，帶動第一季營收增加，每股稅後純損係台亞半導體集團為積極轉型投入新產品開發，特別是先前所成立的積亞半導體及冠亞半導體，而投入的碳化矽及氮化鎵功率元件研發及製造，為此投入大量的資本支出近35億元、其中更包括AI智慧自動化相關之軟硬體設施及研發費用，故配合新產品之經濟年限而產生較高的折舊及攤提金額，在短期內原有獲利稍受影響，但這樣的付出將使台亞集團更具競爭力。

本年度可說是台亞半導體集團轉型發展新領域的元年，隨著市場對功率元件的需求激增，而台亞的新產品陸續驗證出貨，將為台亞半導體集團注入嶄新的動力。

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