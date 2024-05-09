全球製造業回補庫存 激勵陸4月進、出口增速轉正

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大陸海關總署9日最新公布，以美元計，4月，出口金額年增1.5％，上月為7.5％；進口年增8.4％，上月為1.9％。4月實現貿易順差723.5億美元。4月進、出口表現均強於預期。

界面新聞引述分析師指出，出口增速轉正，既和上年同期基數偏低有關，也體現了在全球價值鏈重塑的背景下外需呈現改善趨勢。

東方金誠首席宏觀分析師王青表示，4月以美元計價的出口回升，主要原因是上年同期出口基數下沉，加之當前外需整體偏強。

王青說，3月以來，官方製造業PMI指數中的新出口訂單指數持續處於擴張區間，顯示當前出口增長動能偏強，這背後主要是在全球電子行業週期上行、原油等大宗商品價格走高及歐美央行降息預期影響下，當前全球貿易處於回暖階段，外需改善帶動大陸出口增長動能轉強。

招商證券宏觀分析師張靜靜在研報中指出，在全球價值鏈重塑的背景下，全球資本開支週期帶動庫存週期，美國乃至全球主動補庫存將貫穿全年。此外，明年關稅政策的不確定性，還可能導致今年會出現「搶出口」的現象。展望未來，今年第二季至第四季，出口價格平均值有望大幅彈升。

財信研究院副院長伍超明也認為，全球製造業溫和復甦、美國補庫存周期開啟，將對國內出口貿易量形成支撐，價格因素對出口的拖累也將有所緩解，第二季出口增速有望保持小幅增長。