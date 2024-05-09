漢來美食首季EPS 4.73元 上櫃以來單季新高

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漢來美食（1268）受惠展店效益及餐飲需求暢旺，第一季表現亮眼、各項數據刷新紀錄。

第一季營收16.79億元，季增28％、年增30％；稅後淨利2.00億元，季增近5倍、年增57％。其中第一季營業毛利率48％、營業淨利率15％、稅後淨利率12％，每股盈餘4.73元、創上櫃以來單季新高。漢來美食4月營收3.86億元，月減21％、年增6％；累計1-4月營收20.66億元，年增24％。

展望後市，漢來美食持續推進展店計畫，其中「溜溜」酸菜魚4月於桃園中壢開出北台灣首店，下半年規畫再進駐南紡購物中心及遠百竹北店開出2家，今年營收有望倍增。另一人氣品牌「上菜」片皮鴨專賣店7月則將進駐高雄統一夢時代，開出該品牌第3家分店。

第二季雖為傳統淡季，但從旗下餐廳訂位情形來看，母親節仍為聚餐需求高峰，加上端午節粽子送禮市場擴大，旗下餐廳今年持續推出多款粽子組合，銷售目標訂在1.5萬組，營收上看1500萬元、成長近20％，衝刺淡季營運動能。

受到缺工問題影響，漢來美食原定在台北漢來大飯店開出的高價鍋物及牛排館，已決定委外經營，目前已有洽談對象，最快可在第四季開幕。原預計年底進駐大巨蛋SOGO CITY的「島語」自助餐，預計在明年第三季後開幕。

此外，配合漢神百貨2025年第4季於台中洲際棒球場將開出大型購物中心，漢來美食亦將有多支品牌進駐，齊力拓展北台中市場。