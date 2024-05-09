Q1轉盈！萬海每股賺1.65元 股價亮燈漲停

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市場矚目的貨櫃海運季報，由萬海（2615）打頭陣，2024年首季合併營收276.18億元、年增8.06％，歸屬母公司淨利46.23億元，每股稅後純益（EPS）1.65元，較上季、去年同期雙雙轉盈，繳出年增318.22％的佳績。

萬海季報優於預期，今（9）日領漲航運股，開高走高將近午盤直衝漲停鎖在58元，上漲5.2元、漲幅9.84％，成交量逾6萬張，寫下近五個月來單日最大成交量，漲停排隊買單逾7萬張。

展望後市，萬海表示，船舶運力受中東地緣政治緊張、船舶繞行導致周轉率下降、景氣回溫等因素影響，預期營運穩健好轉，公司將謹慎檢視航線布局回應客戶需求，並持續進行船舶汰舊換新，提升競爭力。

萬海表示，今年第一季營收因運價較上季明顯增長，加上美元兌新台幣匯率升值，帶動營運績效轉虧為盈。

上海貨櫃運輸指數SCFI自2023年第四季均值1,089點，在2024年第一季均值2,010點，回升921點，4月26日報價也有1,941點，顯示運價維持在高水平，將反映在萬海營收表現。

另據Alphaliner對航運市場的預測，今年供給成長9.7％、需求成長3.0％；2025年供給成長5.3％、需求成長2.5％，整體市場船舶運力續增，供過於求的趨勢不變，航運業將謹慎因應。

經濟合作發展組織（OECD）5月2日上修全球經濟展望，由於美國經濟強勁，通膨持續放緩，全球經濟成長力道比預期強，今明兩年全球經濟成長率為3.1％、3.2％，皆高於2月預測的2.9％與3％，預期對於運力需求將隨之增加。

因應國際環保及碳排的法規日趨嚴格，2024~2025年萬海預計有15艘新船，分別為7艘13,000TEU、8艘3,000TEU投入，也將持續淘汰老舊船舶並退租租船，2023年共處分22艘船舶，處分運力合計3.5萬TEU，回應各界對於環境保護與節能減碳等ESG規範的期待。