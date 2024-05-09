定期洗冷氣　智樂家幫您輕鬆省電費

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即將進入夏季用電高峰期，電價大漲，如何聰明輕鬆省？全台最大家電清洗品牌「智樂家」指出，冷氣機是家中吃電怪獸，定期清洗冷氣不只可對人體更健康，還可以大省電費。根據智樂家統計，每年定期清潔冷氣實務上可能每個月最高可省下 12% 電費，並延長冷氣及濾網的壽命，以夏季每月電費 3000 元的家庭為例，定期清洗冷氣平均每月最多可省下 170 元，好處多多！

智樂家說明，冷氣經過長期使用，堆積灰塵過多會使冷氣效能變差，室外壓縮機感測到溫度不夠低，就會不斷運作，造成電費大增。而根據 2022 年工研院「家庭用電資訊百科」資料指出，台灣家庭三大用電怪獸之首即為冷氣機，耗費的家中超過四分之一（27.64%）電力，夏季用電量冷氣占比更高達 47.16%。因此建議民眾省電可以從家中吃電怪獸「冷氣」著手，每年定期清洗冷氣不只可以節省電費、延長冷氣機及濾網壽命，更可清除冷氣機中堆積的塵蟎、黴菌，讓空氣品質更健康！

夏季每月電費 3000 元的家庭為例，定期清洗冷氣平均每月最多可省下 170 元。圖／智樂家提供

冷氣清洗避免五大 NG 行為，專業認證人員更安全有保障

智樂家資深家電清洗技師王吉志分享，冷氣清洗的重點分為機身、濾網、鰭片、風鼓、出風口、集水盤、室外機等七大部位，清洗時要避免四大 NG 事項：第一，清洗時務必關掉總電源，如果只拔掉插頭，總電源開關沒關掉，清潔水往下流注入插座內部，兩相電壓電流會短路造成電弧爆炸與人員觸電危險，冷氣機板也可能因電流觸擊壞掉；第二，冷氣濾網大力刷洗或洗完在陽光下曝曬造成脆化，減少濾網壽命。

第三個 NG 行為是，電子零件未做好防護導致清洗時浸水而生鏽或損壞；第四，藥劑選擇未考量成分與酸鹼性，造成冷氣鰭片的損壞；最後，清洗完未完全乾燥反而造成黴菌滋生，建議清洗後可以開送風模式 1-2 小時，等內部濕氣吹乾再關機。

王吉志指出，冷氣清洗程序相當複雜及專業，民眾常常僅能自行清洗容易拆裝的濾網，卻漏掉其他重要部位，以至於清洗完仍有異味或塵蟎。智樂家每年清洗逾 4 萬台冷氣，實務上最常遇到民眾自行拆除後無法安裝回去，只好再額外花一筆費用請廠商處理，建議可以請專業、獲得認證的冷氣清洗技師協助清洗，品質有保障、也避免錯誤 NG 行為損壞冷氣機或帶來危險。

智樂家是最快速、最貼心的家電清洗保養品牌，有全台最大的直營專業技師團隊，皆通過中華民國家電保養職業認證協會認證，價格 100% 完全透明，並提供業界最長 60 天保固，客服 365 天全年無休，今天約最快明天就能洗。

全台最大家電清洗品牌「智樂家」每年清潔逾 4 萬台冷氣，認證直營技師團隊、今天預約最快明天可洗。圖／智樂家提供

5月感恩季，5/10~5/31上智樂家預約冷氣清洗，即可獲得 150 元冷氣清洗優惠券，母親節當天更加碼至 200 元（一次僅使用一張，無法合併使用），6/14 前完成清洗還可獲得最高 200 點紅利。詳情請上https://www.dailypro.com.tw/category/157/902。