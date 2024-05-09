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《韓股》美利率擔憂 首爾股市收跌1.2%

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【時報編譯張朝欽綜合外電報導】在下周通膨資料公布之前，投資人仍對聯準會的利率走勢感到不安，首爾股市周四收在下跌，韓元匯率也下跌。

周四南韓KOSPI指數收盤跌32.91點或1.20%，為2712.14點。交易所成交金額為溫和的10.9兆韓元(約79.5億美元)。

外資結束連續七個交易日的買盤，賣超3540億韓元，為最大的賣家。

波士頓聯準會行長Susan Collins說，要達到2%的通膨目標，可能需要比之前設想更長的時間。

Shinhan證券分析師Lee Jae-won說，Collins的鷹派言論，引發了人們對長期貨幣緊縮的擔憂，並且打壓了投資人對風險資產的偏好。

部分分析師將今日的下跌，歸因於期權的到期。

首爾股市的大型股票多數下滑。

市場領頭羊三星電子跌1.97%，為7.97萬韓元。晶片二哥SK海力士也跌1.5%，至17.54萬韓元。

入口網站營運商Naver跌1.4%；由於去年的資料外洩事件，日本對該公司施加了壓力。

汽車股也下挫，現代汽車跌2.1%，起亞汽車跌3.7%。

能源公司上揚。韓國電力公司上漲1.4%，韓國天然氣公司上漲 1.27%。

韓元匯率收在1370.1韓元兌1美元，較前一天跌了8.6韓元。

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