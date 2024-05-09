《電週邊》維田首季EPS0.53元、前4月營收減5% 拚營運逐季回溫

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【時報記者葉時安台北報導】工業電腦廠維田(6570)公告2024年4月合併營收暨第一季營運成果。維田今年第一季每股稅後盈餘(EPS)0.53元，優於去年第四季的0.16元、仍低於去年同期的0.77元。維田前4月營收3.07億元，年減4.96%。維田表示，因庫存去化進入尾聲，不過因地緣政治衝突再起，致使4月部分訂單拉貨時程略為推遲，後續仍持續關注供需狀況、國際情勢，力求業績穩定成長，整體營運仍預期逐步增溫，全年盼重回成長軌道。

維田公告2024第一季財報，因庫存去化進入尾聲，以及日前缺料遞延的訂單，已陸續重啟出貨，帶動第一季累計營收達2.26億元，毛利率為34%、營益率9%、淨利率9%，每股稅後盈餘(EPS)0.53元，優於去年第四季的0.16元、仍低於去年同期的0.77元。維田亦公告4月合併營收0.80億元，年減12.85%、月減23.24%；1-4月累計3.07億元，年減4.96%，維田解釋，料況改善後，客戶訂單逐漸重啟出貨，4月營收持續維持動能，惟因地緣政治衝突再起，致使4月部分訂單拉貨時程略為推遲，公司將密切觀察，同時與客戶保持良好溝通管道。

維田提到，預期今年營運表現將逐季回溫，全年營收續拚成長。維田表示，通膨問題存在不確定因素，降息時程仍不明朗，國際經濟狀況趨於複雜，再加上地緣政治因素紛擾，2024年雖預期營收逐步增溫，盼重回成長軌道，但仍須審慎應對，公司也會密切關注市場供需狀況及國際情勢，力求業績穩定成長。

維田並進一步指出，觀察到目前客戶端庫存去化已至尾聲，2024將持續推出新世代產品，包含防爆工業電腦、AIOT解決方案，智慧製造人機介面，醫療電腦，期望於相關領域拓展新專案訂單，布局產品迭代更新商機。同時，看好AI應用與滲透率持續提升，相關需求將帶動智慧製造工業電腦商機，維田預計參加6月4日-6月7日即將登場的「COMPUTEX」台北國際電腦展，會中將展出AI IPC系列新品，以及智慧交通、智慧醫療領域解決方案，積極爭取AI相關智慧解決方案商機，增添中長期營運動能。