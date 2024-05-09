台電拉貨強 中興電首季獲利新高、士電次高

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重電族群陸續公布第1季財報，其中士林電機首季獲利新台幣11.8億元，創歷史單季次高，每股基本純益2.27元，中興電獲利9.53億元，創單季新高，每股純益1.93元，均受惠台電強韌電網計畫拉貨。

士電第1季合併營收99.18億元，大幅季增近33%，創單季新高，除了傳統旺季因素，主要受惠台電強韌電網計畫拉貨變壓器、電抗器及比壓器、空斷開關等產品，也受益美國市場變壓器拉貨力道。

士電第1季也受惠匯兌收益，單季稅後獲利11.8億元，創單季次高，每股基本純益2.27元。

士電積極擴充大型變壓器產品線，預估今年底完成，2025年第1季可上線投產，預估產能貢獻度可增加25%至30%。

中興電第1季營收61.38億元，季增近5%，創單季新高，第1季毛利率29.5%，創同期新高，營業利益率19.96%，創歷史單季次高，第1季稅後獲利9.53億元，創單季新高，每股純益1.93元。

中興電電力事業群受惠出貨強勁，在手訂單規模超過新台幣400億元，今年持續擴充高壓氣體絕緣開關（GIS）設備產能。市場分析，中興電GIS開關在台灣市占率達85%，持續受惠台電強韌電網計畫拉貨，營運動能看佳，能見度看到2026年之後。