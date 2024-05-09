66家石化塑膠產業鏈業者 赴美展出永續方案

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為協助我國石化、塑橡膠機械及模具產業行銷國際，經濟部國際貿易署及外貿協會集結相關業者於5月6日至10日，參加美洲最大的「美國2024佛羅里達橡塑膠展（NPE）」，此展睽違6年再次舉辦，臺灣廠商包括石化塑橡膠原料、貿協籌組的17家機械業者等計66家前往參與，藉由此平臺展現臺灣的技術及創新解決方案，爭取更多合作機會。

外貿協會執行國際貿易署「智慧機械海外推廣計畫」，在此展設立臺灣石化塑膠產業供應鏈推廣專區，展出塑膠中心研發可應用於電動車零組件、航太載具的熱塑複材料、宏恩的回收再造塑膠粒，富強鑫、詰懋、銓寶、增昌等機械業者在車用、醫療、寶特瓶、環保包材等多項應用領域的產品。

同時，也協助10家業者在攤位上搭配機臺辦理產品快閃發表會，包括富強鑫多組分射出產品線、第讚的智慧化製袋方案、龍盟的全材料製袋模組化方案、世林與一億的回收再造粒設備、壯鋼展示生質材料吸管整線全自動化方案、銓寶的全電式大容量吹瓶方案、伯佳的瓶身、握把二合一整合生產方案、鼎坤的客製化作吹膜設備，以及英太的生質材料造粒設備，由業者介紹機臺效能、節能減碳等創新應用發展，吸引超過300名買主與我商互動。

美國是我國第二大機械出口市場，近年美國政府推動振興本土製造業政策，2022年塑膠原料與製品總交易價值達2,588億美元，帶動機械產業新需求。此次駐亞特蘭大經濟組組長陳新發特前來觀展，關心我國石化塑膠原料業者以及機械業者的現況，並提供拓展美國市場的相關建議。

NPE由美國橡塑膠工業協會主辦，是引領美洲的塑橡膠產業的重要平臺，鑒於全球已朝綠色及永續發展，石化塑膠產業亦積極朝符合環保材料及循環利用發展，從客戶角度提供永續創新解方；而我國塑橡膠機械設備亦以智慧化及高值化方向研發。國際貿易署與外貿協會將持續透過異業結盟方式帶領業者拓展海外市場，爭取全球商機。