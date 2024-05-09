家長注意！基隆「龍寶寶」升國中 新生報到期程一次看

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今年國小畢業生多是「龍年寶寶」，基隆市教育處指出，113學年度基隆市國中新生分發作業陸續進行中，家中有升國中新生家長需注意。一般公立國中新生，以戶籍所在地的學區為主，可在收到入學通知單後，採線上或到校方式進行報到；至於其他實驗教育或私校登記均較早，需注意各校作業時間。

教育處表示，家長可多加運用線上辦理報到，報到日期自5月23日至5月27日，家長可至「基隆市國中小新生報到入口網」辦理。（網址：https://schoolsoft.kl.edu.tw/new）。也可在5月24日至25日期間，依照各校的新生入學通知單內容，攜帶相關文件於指定時間前往辦理報到登記作業。

至於設籍於總量管制學校銘傳國中學區的學生，學校已在5月3日前受理家長繳納登記入學相關文件，學校將於5月13日在校網站公告新生優先入學名單，可至學校網站查詢，未錄取學生由學校通知新生家長處理後續事宜。

此外，實驗教育學校南榮國中則在5月13日辦理該校學區學生優先入學登記，如有剩餘名額，將在5月14日辦理本市跨學區學生登記。

教育處提醒，辦理實驗教育的南榮國中與私立國中，除登記時間比一般公立學校提早以外，只要設籍於基隆市學區內，都可以自由申請登記；想就讀本市私立國中的學生以登記1校為限。

如私校登記人數超過核定招生名額時，聖心高中附設國中部將在5月14日下午1時辦理公開抽籤作業，聖心高中附設國中部及二信高中附設國中部皆依其入學簡章規定將在5月14日在校網公布錄取名單。家長如對於私校入學有相關疑義，可聯繫各招生學校，聖心高中國中部：（02）2428-2454分機304、二信高中國中部：（02）2462-3131分機203。

教育處代理處長楊桂杰表示，提醒家長請事先參閱新生入學通知單及戶籍地學區學校公告的報到形式報到，如有其它新生入學疑問，歡迎洽詢戶籍地學區學校詢問新生報到相關事宜。

楊桂杰補充，私立聖心高中附設國中部額滿抽籤是採取公開程序，教育處也會在學校登記及抽籤當天派人到場督導，如有學生被拒絕登記，可在現場向督導人員或打電話到教育處反應，聯絡電話：（02）2430-1505分機104。