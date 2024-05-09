報價回升 台聚、亞聚及台達化4月營收月年雙增

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ABS、PS，PE報價回升，台聚集團4月營收報喜，台聚（1304）、亞聚（1308）及台達化（1309）營收月年雙增；其中，台達化4月營收16.19億元，月增24.36％，年成長27.71％；前四月營收54.1億元，年增11.74％，表現勝出。

亞聚4月營收5.26億元，月增8.23％，年增0.5％；前四月營收20.87億元，年減0.25％。

台聚4月營收43.79億元，月增7.17％，年成長2.44％；前四月營收164.04億元，年減5.99％。

華夏（1305）受制PVC市況趨緩，營收走弱。4月營收9.13億元，月、年雙減6.3％、20.48％；前四月營收38.18億元，年減22.54％。

分析師指出，大陸ABS、PS維持剛需採購，4月報價全部大漲。其中，ABS因合廠開工預計低位保持，供應傾向於偏緊水準，加上成本端支撐水準堅挺預期，價格維持高位。EPS成本端支撐一般，而下游高價抵觸，生產消化前期成品庫存為主，因北部下游需求恢復偏緩，家電包裝需求改善，市場氣氛轉偏觀望，預計短期價格或將以震盪走勢為主。

大陸PE五一長假後庫存累積，但因亞洲行情低迷，中東及美國料源轉銷售較高單價之歐美市場，亞洲市場供給狀況緩解；市場預期東南亞齋戒月(3／10－4／9)後，需求回溫，加上多家PE歲修，行情可望止跌回升。

PVC市場氛圍平靜，第二季供應端檢修與恢復並存，而中美領導層洽談及近期多個城取消首套房貸利率下限影響，工業品板塊氛圍相對偏好，對短期PVC存一定支撐，預計PVC延續區間震。