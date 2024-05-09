淨零建築與建築能效評估標示推廣說明會 助公民營單位朝向達成2050淨零排放目標

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為達成「臺灣2050淨零排放路徑藍圖」目標，內政部負責辦理淨零建築路徑規劃與推動，5月7日由內政部建築研究所主辦、台灣建築中心執行，且邀請國家住都中心、中華民國證券櫃檯買賣中心、台北市會計師公會共同協辦「淨零建築與建築能效評估標示推廣說明會」，現場吸引建築及不動產相關公、協、學會等團體理事長熱烈參與，公民營單位超過300人共同關心淨零建築政策議題。

該說明會讓公民營單位能深度了解淨零建築政策三階段目標包含2030年公有新建建築物達建築能效1級或近零碳建築、2040年50％既有建築物更新為建築能效1級或近零碳建築及2050年100％新建建築物及超過85％建築物為近零碳建築，並透過建築能效評估（EEWH-BERS）標示制度，以新建建築物申請建築能效評估，且強化節能法規、提升公有民間既有建築能效等級及改善節能、提升家電設備能效基準及減碳技術工法。在能源管理系統及預鑄發展規模化四項主軸上積極推動轉型。

建研所所長王榮進表示：「COP28倡議針對建築對氣候影響提出解決方案，各國承諾將於2030年須將建築能源效率再提高一倍，再生能源容量可達現在的三倍，因此去年優先實施公有辦公服務類，在綠建築候選證書時必須同時申請建築能效標示，今年七月起會擴大實施公有類組與民間新建建築範圍；接下來推動公有民間建築能效評估認證上，在逐年成長目標下有金融來相助，加速達成建築能效一級或淨零碳建築物資產的轉型。」

此次除了闡明淨零建築技術與政策目標說明外，各協辦單位同時分享與淨零建築相關內容，包含淨零建築在社會住宅上的規畫技術，上市櫃建設公司面臨會計報告以淨零建築標示符合永續規範S1、S2的揭露，公民企業如何結合綠色債券等多元財務籌資模式，以及科技業辦公大樓落實1+淨零建築標章設計。

這些議題說明我國淨零建築制度，彰顯出企業取得建築能效的必要性，實踐居住正義又同步邁向淨零轉型，深化接軌會計國際永續基準及綠色金融發展，達成綠建築及建築能效標示的推動效益，共創與氣候金融的跨領域合作新契機。