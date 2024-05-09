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淨零建築與建築能效評估標示推廣說明會 助公民營單位朝向達成2050淨零排放目標

  • 工商時報 陳又嘉
內政部建築研究所所長王榮進 (左九)、台灣建築中心崔懋森董事長(右七)、櫃買中心總經理李愛玲 (左八)、國家住都中心執行長黃景茂 (右八)及台北市會計師公會主委于紀隆及不動產商業同業公協會代表出席響應「淨零建築與建築能效評估標示推廣說明會」。圖／內政部建築研究所提供
內政部建築研究所所長王榮進 (左九)、台灣建築中心崔懋森董事長(右七)、櫃買中心總經理李愛玲 (左八)、國家住都中心執行長黃景茂 (右八)及台北市會計師公會主委于紀隆及不動產商業同業公協會代表出席響應「淨零建築與建築能效評估標示推廣說明會」。圖／內政部建築研究所提供

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為達成「臺灣2050淨零排放路徑藍圖」目標，內政部負責辦理淨零建築路徑規劃與推動，5月7日由內政部建築研究所主辦、台灣建築中心執行，且邀請國家住都中心、中華民國證券櫃檯買賣中心、台北市會計師公會共同協辦「淨零建築與建築能效評估標示推廣說明會」，現場吸引建築及不動產相關公、協、學會等團體理事長熱烈參與，公民營單位超過300人共同關心淨零建築政策議題。

該說明會讓公民營單位能深度了解淨零建築政策三階段目標包含2030年公有新建建築物達建築能效1級或近零碳建築、2040年50％既有建築物更新為建築能效1級或近零碳建築及2050年100％新建建築物及超過85％建築物為近零碳建築，並透過建築能效評估（EEWH-BERS）標示制度，以新建建築物申請建築能效評估，且強化節能法規、提升公有民間既有建築能效等級及改善節能、提升家電設備能效基準及減碳技術工法。在能源管理系統及預鑄發展規模化四項主軸上積極推動轉型。

建研所所長王榮進表示：「COP28倡議針對建築對氣候影響提出解決方案，各國承諾將於2030年須將建築能源效率再提高一倍，再生能源容量可達現在的三倍，因此去年優先實施公有辦公服務類，在綠建築候選證書時必須同時申請建築能效標示，今年七月起會擴大實施公有類組與民間新建建築範圍；接下來推動公有民間建築能效評估認證上，在逐年成長目標下有金融來相助，加速達成建築能效一級或淨零碳建築物資產的轉型。」

此次除了闡明淨零建築技術與政策目標說明外，各協辦單位同時分享與淨零建築相關內容，包含淨零建築在社會住宅上的規畫技術，上市櫃建設公司面臨會計報告以淨零建築標示符合永續規範S1、S2的揭露，公民企業如何結合綠色債券等多元財務籌資模式，以及科技業辦公大樓落實1+淨零建築標章設計。

內政部建築研究所主辦「淨零建築與建築能效評估標示推廣說明會」，吸引來賓共襄盛舉。圖／內政部建築研究所提供
內政部建築研究所主辦「淨零建築與建築能效評估標示推廣說明會」，吸引來賓共襄盛舉。圖／內政部建築研究所提供

這些議題說明我國淨零建築制度，彰顯出企業取得建築能效的必要性，實踐居住正義又同步邁向淨零轉型，深化接軌會計國際永續基準及綠色金融發展，達成綠建築及建築能效標示的推動效益，共創與氣候金融的跨領域合作新契機。

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