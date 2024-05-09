《半導體》祥碩Q2樂觀看 拚比Q1好一點

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報記者王逸芯台北報導】祥碩(5269)今日舉辦法人說明會，隨著庫存消化告一段落，祥碩目前已經回到正常庫存狀況，第一季每股賺12.8元。展望第二季，總經理林哲偉表示，預計第二季會和第一季類似、但有機會再好一點，整體持樂觀態度，毛利率預計落在50~55%。

祥碩第一季單季合併營收為19.48億元、季增加14%，年增加39%；單季稅後淨利8.85億元、季增加31%、年增加128%，每股淨利12.8元。單季毛利率59%、季減少4個百分點，年增加6個百分點。

總經理林哲偉表示，祥碩在經歷4~5個季度的調整，目前已經回到正常庫存狀況，帶動第一季獲利、毛利率有不錯的表現。祥碩第一季主要動能來自Host相關產品、占比接近8成，儘管PC產品較弱，但交換器等需求有彌補過來，且自有品牌部分也有成長。其實從去年下半年開始，就有看到代工、自有品牌都有需求回升，且出貨也相當順利。

展望第二季，林哲偉表示，儘管是自有品牌淡季，但會有一些新的產品出貨減緩淡季衝擊，預計第二季營運將與第一季類似表現平穩，但有機會再好一點，狀況已經比先前預估的好，祥碩對第二季持樂觀態度。

毛利率部分，林哲偉表示，祥碩第一季毛利率為59%，毛利率偏高一部分原因為庫存沖消所致，第二季毛利率預計不會再像第一季一樣、估約落在50~55%，全年毛利率也差不多是這樣的區間。

林哲偉表示，目前PC市場仍偏弱，第二季是Device傳統淡季，祥碩的策略就是會在下半年力推USB4產品，由於USB4產品單價較高，盼藉此加大對營運的貢獻。