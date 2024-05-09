讓民間企業參與 公共建設才能邁步向前

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有鑑於一個國家的發展，其公共建設經費因受到排擠而減少，遂有《促參法》的出現，國際間皆有類似的成功案例。BOT（興建、營運、移轉）是民眾相對熟悉的經營方式，唐獎教育基金會執行長、時任台大總務長陳振川，就規畫台大新建宿舍BOT案，成功讓台大開拓財源！

BOT合作 拓展台大財源

在二十五年前《促參法》剛施行時，對公務員來說是一大挑戰，一方面經營及管理並非公務員專長，再者都會擔心被冠上圖利廠商的罪名，成功打造國內大學宿舍翻新的陳振川就分析，民間企業不論是參與哪一種合作案，事前的經營分析很重要，除了能否獲利、多久獲利之外，在簽訂合約時，政府單位也應該合情合理給予展延或延長經營時間，「其實高鐵就是一個例子，經營時間當初規畫三十五年就太短了！」

「政府想透過民間投資經營公共設施，給予合理的利潤是必要的！」企業經營當然要獲利，否則不會有企業願意投資。當年陳振川看到台大宿舍老舊，但教育部規定可盈利的設施不予補助，連水電費都要自籌的情況下，率先採用BOT模式來招標，決議台大只需要出地、不必出任何一毛錢，在營運的時間當中，每年都還可以從租金抽取權利金。

陳振川當時在台大成立經營管理組，為了協助廠商降低成本，向台北市政府爭取免徵地價稅，再說服財政部免徵房屋稅，「宿舍如果還要繳交房屋稅，廠商經營的意願就會降低，」並要求這些降低的成本要回饋給台大，等於企業跟學校都受惠。

活化建設 交由專業團隊經營

除了宿舍BOT案之外，當年陳振川也將尊賢館及第二活動中心OT（營運、移轉）委外經營，「像飯店經營這一類還是交由專業管理比較好，」早年台北羅斯福路公館台大校區這一段，商業氣息很淡，對面公館商圈人氣及買氣都很旺，自從委外經營之後，餐廳的生意年營收可以做到二億四千萬元，回饋台大一千萬元。

這些都是讓台大校區既有的建設活化再利用！陳振川分析，像交九轉運站、台北101，都是很成功的BOT案例，讓台北市的能見度大增，這些便民、營運狀況很好的建設，大多數民眾會認為這些建設都是政府所興建，其實如果沒有仰賴專業的企業團隊，這些建設興建後的營運不會如此成功。

根據統計，從2002年到2015年間，台灣的 BOT案總共有一千三百五十六件，是日本的二點六倍、英國的二點七倍，小小的台灣就有這麼多的BOT案。

另一種是「ROT」是政府將建設交由「民間企業改建或增建」，並「經營」一段期間後再「移轉」回給政府的建設模式，與BOT模式相比，ROT在原有的公共建設上整修，整體投資金額相對較少、興建期也較短。許多文創園區都是以ROT 的營運模式開發，像是華山文創園區、松菸文創園區等，將老舊房舍重建，打造成具「文化創意」的空間。

陳振川坦言，不需要為了BOT而BOT，但如果有條件佳的閒置空間，政府在部份出資或不需出資的情況下，交由民間專業團隊來經營管理，政府可獲得稅收，何嘗不是對國家開發有助益之事，只要合約規範清楚條例，給予合理時程經營，慎選經營團隊，就能讓民眾有感、且成功活化建設的BOT案。