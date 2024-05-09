華航Q1獲利年增137％、每股賺0.51元 Q2全線高密度增班搶市

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華航（2610）客運表現增強帶旺營運，董事會今（10）日通過2024年第一季財報，合併營業收入486.45億元、年增13.94％，創同期新高，歸屬母公司淨利30.99億元、年增137.29％，每股稅後純益（EPS）0.51元，相較去年同期增加0.29元。

航空旅運需求顯著增強，華航第一季受惠於1、2月農曆春節、寒假等連續假期，3月北美航線及進入賞櫻旺季的日本載客率皆達九成，推升首季營運動能，整體載客人數較去年同期成長。

第一季營收組成，客運收入330.06億元、年增34.45％，也較疫前2019年增加21.12％；貨運收入123.13億元，航空貨運受整體市場趨緩影響，運價不易拉抬，較去年同期略減。

展望第二季，華航客運夏季班表保持全線班次高密集度，熱門東北亞地區每週提供近200班服務，東南亞地區也迎合泰國、越南暢旺需求，台北-曼谷每周28班、高雄-曼谷每周7班，桃園-峴港天天飛，歐洲、北美及大洋洲等長程航線大致恢復至疫前規模，並將於7月14日開啟台北直飛西雅圖航線，搶攻暑假旺季，看好客運營收持續走揚。

貨運部分，華航重點爭攬半導體機台、電商貨物、消費性電子產品設備、發動機航材等空運主力貨源，並機動調整客貨機運力配置，爭取短期高價包機需求，爭取最佳營收，而航空燃油價格趨穩，對整體營收也有正面助益。