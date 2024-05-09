洛克威爾自動化 揭生成式 AI 為製造商首要投資

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全球工業自動化和資訊企業龍頭洛克威爾自動化發佈第九年《智慧製造概況》報告，此調查來自全球 17 個主要製造國家／地區中逾 1,500 家製造商的最新研究，揭示企業著重於運用新興技術建立韌性、提升品質、最大化發揮人力資源潛力及推動永續成長。

洛克威爾自動化資深副總裁暨技術長 Cyril Perducat 表示：「技術熟練的人力資源是推動任何產線成功營運的基礎，而能夠吸引、管理和保留人才更是一項持續挑戰。經調查發現，企業若欲保有競爭力，僅借助科技無法解決問題，而是需讓員工接納新技術，並將其作為組織文化的發展核心，建立新興技術與員工的合作關係，方得驅動業務成長。」

此份調查主要發現：

一、製造商已使用或評估智慧製造技術的比例已從 2023 年 84 % 提升至 95%；同時，製造商認為認為 AI 是帶來最大商務成果的首要能力，且 83% 製造商預期在 2024 年營運中使用生成式 AI。

二、對製造商而言，改革管理是 2024 年與員工相關的首要障礙；94% 製造商計畫藉由導入智慧製造技術維持現有人力或擴編，著重將員工進行職務調度或雇用更多人力。

三、製造商連續第二年將「改善品質」視為從智慧製造技術中獲得的最大正面成果，而「品質控管」在 2024 年 AI／ML 使用案例中排名第一。然而，第一線製造商使用數據推動 AI／ML 並優化製程時，現階段僅有 44% 資料能被有效使用。

四、網路資安首次被列為製造商面臨的五大外部風險，高居第三；前兩項外部障礙為通膨及能源成本上漲。

五、能源管理是製造商永續發展／ESG 計畫的關鍵因素，98% 企業具有永續或 ESG 相應政策。

六、42% 製造商認為增加自動化將是縮減人才短缺與技術差距的關鍵，而未來 12 個月中 GenAI 或因果 AI、協作型機器人、自主移動機器人（AMR）和自動引導車（AGV）將為製造商前三大重點投資領域。

LNS Research 首席分析師 Allison Kuhn 表示：「2019 年的勞動力已成過去式，制定永續人才策略，對於能否成功應對艱鉅的產業挑戰至關重要，若企業領導者想在人才競爭中獲勝，就必須接受新現實，並專注於全方位員工體驗、服務型領導力和串聯前線員工（Connected Frontline Workforce）三項關鍵。」

製造商仍將面臨如何整合人力資源、製程和技術的挑戰，以推動業務長期成長和韌性。根據今年《智慧製造概況》報告，約有三分之一製造商表示，「將技術、人才與業務需求配對」和「有效管理人力和資源」為明年面臨的最大挑戰。企業可以透過選擇具相關產業知識和經驗的合作夥伴，透過其打造量身制定的解決方案和支援，以協助技術和人才與企業目標保持一致，攜手共同克服挑戰。

洛克威爾自動化資深副總裁暨技術長 Cyril Perducat 進一步說明：「洛克威爾自動化整合豐富的產業知識與 PartnerNetwork™ 資源，因此我們始終處於為全球領先製造商提供建議和指導的領導地位。洛克威爾自動化作為工業自動化和數位轉型的領導品牌，無論企業身處數位轉型路上任何階段，我們致力攜手共同實現數位轉型的承諾和價值。」

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