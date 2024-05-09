《其他股》精剛4月營收飆次高 營運正向看

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【時報記者葉時安台北報導】台鋼集團旗下高質合金材料廠精剛(1584)公告4月自結合併營收為新台幣2.72億元，年增26.52%，月增49.32%，寫下單月營收歷年次高水準，僅次於去年10月；累計前4月營收達8.65億元，年增2.89%。為因應客戶認證需求增加檢驗項目，公司積極強化檢驗量能，順利於本月完成出貨。展望未來，第二季表現預期持穩，目前保持正面樂觀看待。

精剛業務以鎳、鈦合金二大產品市場為主，是國內唯一專業生產製造廠，受惠於全球航空業復甦與台灣國防自主政策，航太及軍工產業均有不錯表現，在油氣、工業方面需求保持穩定增長。因應快速成長下產品組合改變，客戶對於不同產品及應用端品質要求相對提升，精剛除建構自有產線以提高產能外，亦積極提升質檢量能，培養自主檢驗能力；展望未來，第二季表現預期持穩，下半年需求走勢仍需觀察整體經濟發展和市場狀況而定，目前保持正面樂觀看待。

精剛除了積極提高產能外，同時強化品質策略滿足不同客戶需求，專注高質合金材料業務，務實推進品質發展，助攻精剛實現升級高品質能量，達成業績穩健成長。此外，精剛持續推進企業永續發展，於第十屆(112年度)公司治理評鑑中位列上櫃公司前6~20%，成績較上屆成功提升一級距，於市值50億元-100億元公司中排名11%至20%，展現公司治理成效。