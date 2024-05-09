《日股》安謀拖累晶片股 日股翻黑跌0.34%

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【時報編譯張朝欽綜合外電報導】受到晶片股表現平淡的拖累，日經指數抹去了早盤的漲幅，收在下跌；追蹤安謀(Arm)的跌勢，東京威力科創重挫。

周四日經225指數收盤跌128.39點或0.34%，為38073.98點，盤中一度上漲0.5%。東證一部指數跌7.03點或0.26%，為2713.46點。

Daiwa證券資深策略師Shuji Hosoi表示：「安謀股價下跌，導致東京威力科創及其它晶片相關股票遭到拋售」。

安謀周三盤後公布業績，本財年的營收財測遜於預期，導致在法蘭克福上市的股票週四下跌10%，在那斯達克的股票盤後也跌9%。

晶片製造設備供應商東京威力科創跌近3%，並成為日經下跌最大拖累。

持有安謀9成股份的軟銀集團也下跌約3%。

Shuji Hosoi說，今天沒有其它影響市場的重要訊號，大多數股票上漲。

東京交易所有1081檔股票上漲，519檔股票下跌。

周四公布日本央行四月的政策會議摘要，董事會成員壓倒性的轉向鷹派立場，許多人呼籲需要穩步加息。

一位分析師說，該摘要文件比行長植田和男上個月的言論更加鷹派。

日本10年期國債殖利率升至0.91%，為4月26日以來的最高水準。而較高的殖利率，可能會損害晶片公司和其它成長型股票。

在漲幅最大的股票中，川崎重工大漲14.3%，為日經漲幅最大的股票。摩托車生產商山葉集團(Yamaha)股價躍升9.3%。