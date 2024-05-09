惡夢重現？台南百公頃稻田傳稻熱病 稻穗全成「空包彈」

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台南市新市區潭頂里有上百公頃稻田，近日鋒面過境降雨，氣候潮溼，稻熱病真菌迅速擴散，短短3天就造成稻穗枯黃形成「空包彈」，受災稻田受損約3成，稻農擔心災情持續擴大，重現5年前歉收8成慘況。

立委陳亭妃接獲農民陳情，9日邀集新市區公所、農業部台南農業改良場、市議員陳碧玉、李偉智潭頂里長李淑帆及受災農民到潭頂里災區現勘。

農民指出，前幾天連續降雨，影響噴灑農藥，才短短3天就發現部分稻穗乾枯，且迅速擴散，當地5年前曾發生一次類似病變，百公頃農田嚴重歉收高達8成，至今仍記憶猶新，所以這次一看到同樣的病變，稻農們連忙相互通知警告，大家都不知該怎麼辦。

台南農業改良場場長羅正宗指出，這是真菌感染造成的稻熱病，在潮溼環境下特別好發，唯有抓準水稻抽穗時噴灑農藥，才能有效防治。稻熱病要發作需蘊釀一段時間，一旦真菌大爆發，就會很快散播。

羅正宗指出，目前僅潭頂里部分稻田傳出稻熱病情況，其他地區稻田僅零星發生，很可能是之前連續降雨，影響農民噴藥，再加上氣候潮溼，才造成真菌迅速擴散。

新市區長譚乃澄指出，水稻都有政府投保，若產量減少2成以上即可獲得保險補助。稻農可以採樣估算實際受損情況，報由公所向農業部申請保險補助。

立委陳亭妃表示，初步目測受災稻田的損失約3成，請農民儘速於10日內完成採樣，以利統計損失，才能盡速申請保險補助。另外，保險理賠的產量依據似乎過低，制度面有重新檢討必要。