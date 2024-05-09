生麗國際為勵馨婦女撐起愛的保護傘 「多陪一里路」重建婦女自信新生活

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公益手牽手、喜迎溫馨母親節！生麗國際集團長期支持與陪伴受暴婦女，自2021年起4度響應勵馨基金會「多陪一里路」計畫，攜手勵馨發起「花開生麗 愛馨永續」手作浮游花水晶球公益行動，迄今捐贈269萬元善款與物資，運用在弱勢婦女就業培力方案，為婦女們創造就業機會，建立自信新生活。

勵馨基金會表示，受暴婦女從脫離環境到穩定就業，有漫漫長路要走，因此自2013年啟動「多陪一里路」計畫，以「關係重建、居住穩定、經濟賦權」三大服務為核心，協助婦女重拾力量。根據勵馨統計，2023年在基金會與眾多社會愛心幫助下，有68％直接就業，待業中婦女從83％降至19％。隨著經濟、生活與居住穩定，2023年結束服務的婦女，高達94％未再遭遇暴力，2％降低暴力頻率。

該基金會是以成為婦女堅強後盾為初衷，與生麗國際集團創立理念不謀而合。身為全國第13大美容保健傳直銷專業品牌，生麗國際女性事業夥伴占多數，其中不乏家庭主婦、退休婦女、新住民，深知女性往往因家庭、年齡、懷孕等因素，遭遇求職管道受阻困擾。生麗國際全力支持女性朋友學習專業技能、活出自我，自2021年起連續挹注資金、物資方式，幫助勵馨完善婦女照顧服務，希望實現兩性平等的和善世界。

生麗國際集團創辦人徐顧問表示: 「好的企業不只做好產品，更要用心傾聽社會需求。」此次活動安排頗具巧思，以「女人像朵花」為概念發起「花開生麗愛馨永續」公益慈善活動，邀請夥伴與勵馨社工一同製作時下流行的浮游花水晶球，並幫助婦女們考取花藝課程證照，不僅學習花禮技能，也能藉由美麗花朵撫慰受傷心靈。

生麗國際以「感恩、誠信、服務」作為企業文化，品牌中呈現出的紅白色系與敞開雙臂如同溫暖擁抱。自2013年起即成為守護婦幼的保護傘，至今已捐贈逾8,300萬元善款，慈善夥伴包含勵馨基金會、家扶基金會、台大兒童醫院等。透過支持社福團體、醫療機構，將愛心傳遞付諸於行動，付出善意則獲頒總統「愛心企業-特別感謝獎」，更勇奪2022年「國家品牌玉山獎-傑出企業」最高肯定，回饋社會的堅定信念令人讚賞。