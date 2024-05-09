弘道助老愛心園遊會 打造公益夜市 百位獨老圓迺夜市夢

弘道老人福利基金會深耕彰化29年，服務彰化縣近850位獨居弱勢長輩，為持續建構完善的助老服務，募集助老服務經費，並鼓勵獨居弱勢長輩走出門，增加社會參與，弘道彰化服務處日前舉辦「第八屆弘道助老愛心園遊會」，並首次於傍晚舉辦打造成公益夜市，帶著關懷服務的100位獨居弱勢長輩一起出門參加園遊會，有許多長輩未曾逛過夜市，逛夜市的體驗對於長輩來說很是新鮮，其中來自田中志工站的92歲獨居阿蕊阿嬤更是時隔二十年外出逛夜市，重溫年輕時逛夜市的美好回憶。

今年92歲的阿蕊阿嬤是弘道田中志工站關懷服務的獨居長輩，平時除了到阿嬤家陪伴阿嬤聊聊天關懷近況外，也會邀約阿嬤參加弘道辦理的活動。阿蕊阿嬤因為膝蓋退化需要依靠輔具輔助行動，身體也越來越差，已經很少外出了，也漸漸封閉自己，鮮少與人互動，更不喜歡外出參加活動。今年初弘道社工不放棄再次邀約阿蕊阿嬤參加走春迎新活動後，阿嬤有了很好的活動體驗，心情也豁然開朗的主動跟社工報名參加了這次的園遊會夜市市集活動。

原來年輕時的阿蕊阿嬤曾經居住在台中中華路一帶，很喜歡跟著家人一起到鄰近的中華路夜市逛逛，搬到田中居住後加上身體退化，已經很久沒有逛夜市了，對於夜市的記憶也已經變得很模糊了，但那種熱鬧的氛圍還是深深地烙印在阿蕊阿嬤的心中，日前舉辦的弘道助老愛心園遊會更是阿蕊阿嬤時隔二十多年後第一次逛夜市，阿蕊阿嬤也分享，現在的夜市跟以前比起來多了許多不一樣的攤位，食物也多了很多外國料理可以品嘗，能夠再次感受到夜市熱鬧的氛圍真的很開心！

弘道彰化助老委員會唐偉智主委表示，前幾天還大雷雨，感謝上天給我們風和日麗的好天氣，因為我們好人在做好事。臺灣高齡人口預估將在明年突破20%，進入「超高齡社會」，意即平均每5人之中，就有一名65歲以上長者，屆時人口結構改變必將帶來的廣泛影響，助老關懷服務也更顯迫切，非常感謝今年「第八屆弘道助老愛心園遊會」的共同主辦單位DC康博診所、國際獅子會300D-1區何建昌總監、第四專區主席徐碧菊、第五專區主席林彩媚及各分區所屬分會，執行單位彰化縣忠義獅子會以及所有主要贊助單位、協辦以及協力單位，還有到場的愛心民眾們，一起串聯愛心共襄盛舉協助弘道募集300萬助老服務經費外，也幫助獨居弱勢長輩出門參加園遊會增進社會參與，感受來自社會大眾的溫暖與關懷。

弘道老人福利基金會王瀞慧董事表示，弘道深耕彰化29年透過社工人員發掘在地獨居、弱勢家庭，長年服務彰化縣近850位獨居弱勢長輩，定期提供關懷訪視、送物資、就醫陪伴、牙口照護、居家服務等多元化的助老服務。而每年透過辦理大型園遊會，募集年度的助老經費，同時希望透過舉辦大型活動，讓在地民眾更加認識弘道的在地服務，以及邀約更多民眾來到現場，一起同樂逛園遊會，一起響應助老。非常感謝在地各行各業的善心人士成立彰化助老委員會，常年支持弘道助老服務，使彰化在地助老服務能穩定的推動，也邀請社會大眾與弘道攜手助老，共創高齡友善社會。

愛心專線:04-7331585

銀行匯款：國泰世華銀行 (013)237035001930，戶名：財團法人弘道老人福利基金會