《半導體》原相Q1每股賺2.02元 Q2營收、毛利率更好

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【時報記者王逸芯台北報導】原相(3227)今(9)日召開法說會，第一季單季淨利季增加5.0%、年增加5738.4%，單季每股賺2.02元。展望第二季，原相預估營收會較第一季成長，毛利率也會有個位數百分比的季增加。

原相第一季營收17.5億元，季減少1%、年增加61%；稅後淨利2.9億元，季增加5.0%、年增加5738.4%；單季每股淨利2.02元。單季毛利率為57.2%、季減少2.6個百分點、年減少2.4個百分點。庫存調整部分，原相在經歷幾個季度的調整後，目前庫存週轉天數回到正常水準。

第二季展望，發言人羅美煒表示，預計單季營收與今年第一季相比會穩定成長；至於和去年同期比，因為去年第二季處於庫存調整，因此，年對年第二季營收年增率將有大幅度成長。

以第二季各產線來看，羅美煒表示，滑鼠產線部份，一般滑鼠會比第一季弱一點，惟電競滑鼠需求相當不錯，因此，第二季在電競滑鼠帶動下，第二季滑鼠產線的整體業績將比第一季略增，且比去年同期比成長三成以上。遊戲機產線部分，第一季出貨比較弱，第二季拉貨會增加，故預計季增幅會大一點。其他產線部分，第二季各個品項有增有減，因此，該產線營收會相較第一季增加個位數百分比。

毛利率部分，羅美煒表示，第二季因為產品組合比第一季好，加上匯率較優、成本改善，因此，會比第一季增加幾個百分點。營業淨利率部分，因為營收增加、毛利率增加，第二季營業淨利率有機會回到去年第四季水準。

至於下半年，羅美煒表示，以往年經驗來看，下半年都會比上半年好，但是還是要關注後續市場景氣的動向。