《半導體》南茂Q1獲利年增翻倍 Q2營運審慎樂觀

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【時報記者葉時安台北報導】南茂(8150)周四召開法說會，南茂今年第一季獲利4.37億元，季減9.2%、年增116.3%，基本每股盈餘0.6元。展望第二季，南茂認為，單季營運動能仍相對審慎樂觀，隨著營運動能的回溫，下半年仍將優於上半年，公司下半年也將適時增加相關產能的擴充支出。

南茂今年第一季營收54.18億元，季減5.4%、年增17.7%；營業毛利7.70億元，季減33.0%、年增35.2%，營業毛利率14.2%，季減5.9個百分點、年增1.8個百分點；營業利益3.63億元，季減49.2%、年增95.8%，營益率6.7%，季減5.8個百分點、年增2.7個百分點；歸屬於母公司之本期淨利4.37億元，季減9.2%、年增116.3%；基本每股盈餘0.60元，低於去年第四季0.66元、仍高於去年同期的0.28元。

南茂今年第一季整體稼動率63%，高於去年第四季62%、去年同期52%。其中，測試(Testing)60%，雖然略低於去年第四季61%、仍高於去年同期的55%；封裝(Assembly)62%，高於去年第四季57%、去年同期的42%；驅動IC(LCD Driver)67%，低於去年第四季71%、仍高於去年同期的58%；晶圓凸塊(Bumping)61%，高於去年第四季53%、去年同期的52%。

觀察南茂今年第一季各產品營收，面板驅動IC(DDIC)占32.5%，金凸塊占18.6%，Flash占22.9%，DRAM/SRAM占16.3%，混合訊號晶片9.7%。南茂今年第一季生產部門別，驅動IC封測占32.7%、封裝占25.6%、晶圓凸塊(含RDL與WLCSP)占21.3%、混合訊號與記憶體測試占20.4%。

南茂今年第一季營收，記憶體產品占39.2%，營收季增1.6%、年增26.4%；驅動IC及金凸塊占51.1%，營收季減11.0%、年增14.3%。

南茂今年第一季，以產品應用別觀察，智慧行動裝置占38.4%、車用和工規22.0%、消費類20.5%、電視15.8%、運算裝置3.3%。

南茂資本支出，今年第一季6.32億元，季減57.83%、年增101.91%，當中封裝占46.8%、混合訊號與記憶體測試占26.4%、驅動IC封測22.4%、晶圓凸塊4.4%；南茂今年第一季折舊費用11.81億元。

展望第二季，南茂認為，今年第二季營運動能仍相對審慎樂觀，第一季為今年的谷底，隨著營運動能的回溫，下半年仍將優於上半年，南茂下半年也將適時增加相關產能的擴充支出。

南茂進一步說明，記憶體方面，DRAM與Flash客戶拉貨拉升相關封測產能稼動水準。DDIC方面，營運動能更可望略優於記憶體產品，在車用面板與OLED需求仍相對穩健，高階測試機台的稼動仍在較高的水準；受惠於TV類短單的挹注；相關封測機台的稼動率也開始拉升。