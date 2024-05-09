《電週邊》光寶科4月營收月減 高價值事業助拚營運季季高

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報記者張漢綺台北報導】光寶科技(2301)4月合併營收為106億元，月減2%，光寶科總經理邱森彬表示，三大事業部門的整體營運表現可望較第1季成長，在高價值事業帶動下，預期有機會推動營收回到逐季成長的軌道。

光寶科技4月合併營收為106億元，月減2%，就各部門來看，資訊及消費性電子部門在產品組合持續優化之下，高階電源、高階鍵盤智慧輸入裝置出貨穩定成長，營收佔比達41%；雲端及物聯網部門在雲端運算及高階伺服器電源管理系統出貨持續成長，營收佔比37%；光電部門全球出貨量排名第一的光耦合器高階產品、不可見光於感測應用出貨成長，帶動光電部門月增近2%，營收佔比約22%。

在雲端運算及高階伺服器電源營收成長帶動下，光寶科今年1到4月合併營收為394億元。

展望第2季，邱森彬表示，三大事業部門的整體營運表現可望較第1季成長，主要成長動能來自高價值核心事業，包含雲端運算電源、光電半導體及IT相關高階電源、智慧輸入裝置等，出貨有望逐步回溫；在這些高價值事業的帶動下，預期有機會推動營收回到逐季成長的軌道。

光寶科技宣布取得日本電源大廠科索公司(COSEL)(TYO: 6905)19.99%的股權，交易總金額達25.3億元，未來雙方將共同拓展彼此在工業自動化、半導體設備、醫療、運輸、網通、新能源產業等利基型市場的開發，提供客戶更完整的產品方案。

邱森彬表示，光寶近年來在轉型過程中，持續多元布局，以市場為導向，優化產品組合，透過與日本電源大廠科索公司的結盟，強強聯手建構新的競爭優勢，為雙方關鍵成長領域帶來新契機，提供客戶全方位的電源解決方案。