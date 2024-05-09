亞洲藏壽司首季EPS 2.02元 將配現金股利1.5元

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連鎖餐飲集團亞洲藏壽司（2754）受惠於展店效益及餐飲產業持續復甦，第一季營收14.33億元、年增20.9％，稅後淨利0.94億元、年增8.5％，單季每股稅後盈餘2.02元、年增8.6％。亞洲藏壽司112年EPS 4.54元，今（9）日董事會通過將配發現金股利1.5元。

展望後市，亞洲藏壽司持續展店，高雄「楠梓藍田路店」在5月下旬也預計將開幕加入營運，台店鋪營運總數來到56店。另5月及6月隨著學生族群畢業及學測結束，該公司及將迎來暑假旺季，推估該公司營業額將逐步提升。