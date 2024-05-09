《航運股》萬海首季轉盈 每股賺1.65元

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【時報記者莊丙農台北報導】萬海(2615)公布第1季財報，單季合併營收為276.18億元，年增8.06％；稅後淨利46.27億元，歸屬母公司業主淨利46.23億元，每股盈餘為1.65元．較去年同期每股虧損0.75元由虧轉盈，也優於去年第4季-1.39元。主要第1季受惠於運價上漲，加上美元兌新台幣升值，整體營運績效轉佳，單季獲利也是6季以來最高。

上海貨櫃運輸指數SCFI自2023第4季均值1,089點，到2024年第1季均值2,010點，回升921點，顯示運價逐步提升中，2024年4月26日SCFI指數為1,941點，顯示運價維持相當水準，將反映在未來每月營收中。

根據Alphaliner對航運市場的預測，2024年的供給推估將成長9.7％，需求亦會成長3.0％；2025年供給則成長5.3％，需求成長為2.5％，整體市場船舶運力有所成長；經濟合作發展組織（OECD）5月2日上修全球經濟展望，由於美國經濟強勁，通膨持續放緩，全球經濟成長力道比之前預期更強，今明兩年的全球經濟成長率為3.1％及3.2％，皆高於2月預測的2.9％與3％，預期對於運力需求亦將隨之增加。

此外，因應國際環保及碳排的法規日趨嚴格，2024~2025年萬海預計有15艘新船，分別為7艘13,000 TEUs及8艘3,000 TEUs投入，也將持續淘汰老舊船舶並退租租船，2023年度共處分22艘船舶，處分運力合計3.5萬TEUs。

今年第2季及下半年，船舶運力受中東地緣政治緊張、船舶繞行導致周轉率下降及景氣回溫等各項因素影響，預期營運穩健好轉，萬海將謹慎檢視航線布局來回應客戶需求。