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《電週邊》宏碁首季三率三升 單季EPS為0.4元

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【時報記者任珮云台北報導】宏碁(2353)今（9）召開董事會，通過2024年第一季財報，合併營收為新台幣588.32億元，年增12.2%；毛利為新台幣61.96億元，年增15.5%，毛利率10.5%；營業淨利新台幣7.81億元，年增227.4%，營業淨利率1.3%；稅後淨利新台幣12.02億元，年增133.4%，單季EPS為新台幣0.4元。宏碁首季三率（毛利率、營業淨利率、稅後淨利率）的年增率均呈正成長。第一季非電腦及顯示器事業佔營收29.4%，並貢獻營業淨利的57.6%。

宏碁今年持續推出新品，以旗下Chromebook產品線而言，於今推出Acer Chromebook Plus 514（CB514-4H/T），提供注重性能、精巧且耐用的機型，讓用戶得以透過ChromeOS的AI功能完成更多工作。全新Acer Chromebook Plus 514 為Acer Chromebook Plus筆記型電腦系列的最新成員，不僅具有強化後的Chromebook性能和體驗，更能提供絕佳的硬體設計、全新升級的螢幕和攝影鏡頭，展現強大的生產力、創造力和多媒體功能。

宏碁筆記型電腦產品事業總處長林恭正表示：「新款Acer Chromebook Plus 514（CB514-4H/T）注重性能表現，結合便攜式設計及14 吋FHD螢幕，使用戶能夠充分運用Chromebook Plus所提供嶄新功能。透過Acer Chromebook Plus裝置，讓學生、企業、家庭和個人能獲得較以往強大的效能、上網及升級功能。」

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