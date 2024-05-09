《航運股》台船海軍浮塢新建案開工 115年11月30日交期

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【時報記者莊丙農台北報導】台船(2208)受國防部委託建造的海軍新建浮塢乙艘，今天在台船高雄廠區舉行開工典禮。本次建造案在112年8月18日簽約，合約交期115年11月30日，為確保海軍艦艇戰力與提升維修能量，台船表示將依合約期程完工交付海軍使用。另外，承造台灣中油「大林石化油品儲運中心槽車裝卸工廠統包工程」，也在中油大林油品儲運中心預定地第三區舉行開工典禮，

海軍新建浮塢為海軍整體後勤中重要的一環，也是對後續海軍艦艇維修的重要保障。本次新建浮塢主要尺寸規格與功能為全長126公尺，最大模寬36公尺，非沉潛作業時最大吃水2.5公尺，沉潛作業時最大吃水12公尺，可以執行3,800公噸以下無特定限制條件艦艇塢修作業。

台船近年致力於智慧船舶裝備系統開發並成功整合國內廠商技術，陸續完成本土化的「自動化壓浮載系統」、「機艙延伸警報系統」、「船用裝載電腦軟體」、「電力管理系統」等，並已綜合運用於離岸風電大型駁船、海巡署1,000級巡防艦、新型兩棲船塢運輸艦、高雄市輪船公司。本次新建浮塢其特色為採用台船開發完成的「自動化壓浮載系統」、「機艙延伸警報系統」、「船用裝載電腦軟體」，並由台船整合閥控系統和電源管理系統，除提升浮塢執行任務操作效能，亦可供操作人員於遠端監控相關設備執行狀況。

中油石化基本原料進口後，轉售國內客戶與下游業者石化品進出口等業務需求槽車裝卸作業區及行政管理中心，全案履約金額約計72.9億元，工期為開工日起迄「裝建與預試車完成」日止共1,080日曆天，本日開工後將進行土木植樁及筏基建築開挖等工作，結合台船相關事業體台船防蝕科技股份有限公司、台船營造興業等公司能量，統籌土木、建築、機械、儀電、鋼構、防蝕及在地供應鏈等資源，全案執行預定115年底完工，另配合中油他案進行試車及性能測試工作。

含112年開工「大林石化油品儲運中心三區26座石化品儲槽統包工程案」，台船跨足台灣石化基礎建設累積金額已逾121億元，後續將爭取中油逾千億元工程案。