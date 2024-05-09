廣華-KY 4月營收4.7億元雙增 H2出貨比亞迪

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廣華-KY（1338）公告4月營收4.7億元，較上月及去年同期分別成長24.37％、11.92％，累計前四月營收16.34億元，較上年同期減少11.7％。

廣華-KY表示，4月營收雖有清明及五一假期的調休因素影響，但因降價及新能源車相繼進入改款升級階段，且處於春季車展前新車密集發佈期，抵銷部份因車廠降價潮帶來消費者觀望的態度，整體出貨力道相較去年同期增加。

廣華-KY指出，觀察中國汽車流通協會發布最新一期「中國汽車經銷商庫存預警指數調查」顯示，2024年4月內地汽車經銷商庫存預警指數為59.4，年減1個百分點，創造主要客戶保持良好拉貨動能，是廣華-KY 4月營收月增率正成長的關鍵原因。

廣華-KY表示，由於公司掌握多年與主要客戶及品牌車廠密切共同開發不同表面加飾工法、研發設計模具至產品量產的關鍵優勢，並自我積極投入材料自主性、輕量化及環保等的工藝技術進程，強化完整的垂直及水平整合製程能力，近期持續擴大業務接單動能，切入與更多新車款合作的機會，有助公司整體營運長期穩定的成長動能。

展望今年，廣華-KY持審慎看法。儘管中國大陸新車銷售市場仍處調整期，且中國新能源車市場殺價競爭，將不可避免擠壓OEM廠與其相關供應鏈廠的獲利空間，公司仍陸續加強與自主品牌車廠更多合作空間，與客戶積極共同開發且通過製程認證陸續切入光電整合性產品，以目前在手訂單與客戶詢問合作意願來看，一方面，預計今年下半年將逐步出貨給比亞迪、本田「光與美的系統開發」新訂單將逐步加入生產排程，另一方面，汽車輕量化是各品牌車廠追求發展的主流趨勢，廣華-KY持續提升輕量化及環保等的工藝技術，有機會在主要客戶的需求增加下，推升公司保持高度的訂單能見度及產能利用率。