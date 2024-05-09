送愛到部落 喜憨兒基金會盼年募10萬份送愛到偏鄉

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

喜憨兒基金會自1995年成立以來，烘焙一直是庇護工場重要的職訓項目，不僅提供憨兒們穩定的就業機會，更能培養其技能、自信與社交能力；而偏遠地區的國小，往往因為交通不便，學童們的營養與學習資源也相對受限，喜憨兒金會長期推動「送愛到部落」，盼支援送達到最需要的地方，支持每一個努力向上的生命。

喜憨兒基金會副執行長楊琇雁表示，喜憨兒在全台設立30多家烘焙坊、庇護餐廳及工場，每年支持近1000名障礙者穩定就業，但訂單往往會在如母親節、中秋節前夕爆量，平時又可能沒有訂單，為了穩定訂單還能協助偏鄉童，因此推出「送愛到部落」，近日更推出「我是喜憨兒」數位學習教材包，積極推動生命教育，讓大家都能理解和關心身邊每一個有特殊需求的朋友。

楊琇雁說，今年送愛到部落目標募集10萬份愛心餐盒，預計可以支持1萬2500位偏遠、特偏、極偏及非山非市的國小學童一整年的營養補給。

「送愛到部落」計畫今年邁入第16年，持續透過愛心餐盒的募集，將愛與關懷深入台灣各縣市的偏鄉部落。合作多年的新北市瑞芳區瑞亭國小主任林育墩說，對於偏鄉國小而言，偏鄉家庭結構多為隔代教養或單親家庭，照顧功能較為薄弱，而交通的不便利導致較難獲得外界的支援；當一份份烘焙餐盒送進校園，代表著憨兒們對生命的堅持與希望，傳遞的不只是新鮮與美味，更教導孩子學習珍惜、懂得回饋，以及克服困難的信心和勇氣。

喜憨兒基金會呼籲社會大眾一同響應，支持憨兒在庇護工場的學習和技能培訓，並將完成的餐盒送往偏鄉，成為孩子們課後的營養補給。