強肌力成壯世代新顯學 「百仕可復易佳系列」享樂齡生活

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「壯世代」是泛指介於 50 至 70 歲、身體尚壯碩、心胸與視野則更壯闊的世代。根據國發會人口推估，未來 10 年內壯世代將占台灣總人口的一半成為主要年齡層；在預備邁入該年齡段前，民眾應審視生活品質的關鍵「維持肌肉量」是否達標。百仕可致力於生命之源-胺基酸營養配方研究，因應不同需求，復易佳領先推出新一代胺基酸養復營養素系列-復易佳3000、復易佳倍基及復易佳6000，陪同壯世代樂享人生下半場。

據國發會資料顯示，2034 年全國一半人口為50 歲以上，且現今台灣平均壽命已逾八十歲，面對壯世代平均20至30年餘命，「肌肉量足夠」是可隨心所欲自由活動、常保健康的重要關鍵。老醫科白惠文醫師指出，有人生的追求和期待、維持規律運動、攝取優質蛋白質是健康老化的三個要素，要增加肌肉量，攝取足量優質蛋白質與運動缺一不可。

壯世代想維持好肌肉、好體力，光靠運動是不夠的

關鍵議題研究中心（TNL Research）於 2 月進行營養補充品知識調查發現，多數壯世代對於補充營養與維持肌肉量的觀念模糊；超過 7 成受訪者認為只要運動就能提升體力與肌力；高達60％受訪者不清楚胺基酸組成是優質蛋白質的挑選關鍵，並對每天蛋白質攝取總量的認知相對不足。醫師白惠文表示，吃對蛋白質跟運動一樣重要，蛋白質營養攝取首重其胺基酸組成及攝取量。胺基酸占身體組成20％，是僅次於水的第二大成分和生命不可或缺的基本元素，亦是肌肉中組成蛋白質的最小單位，且每天都會被少量代謝，以致身體所有肌肉大約每年全部汰舊換新。因此每天藉由飲食攝取身體所需胺基酸及足量蛋白質，天天存「肌本」，才能讓身體與心靈的年輕活力同步。

衛福部在最新國民營養狀況變遷調查中揭露，台灣 65 歲以上民眾，約三分之一未達肌肉足夠強壯標準。精準補充蛋白質的關鍵在於身體所需胺基酸及足量蛋白質。白惠文建議， 「由於身體無法自行製造必需胺基酸 EAA，富含 9 種必需胺基酸的蛋白質才是最好的來源。」身體可自動合成的保護胺基酸，若因老化或其他生理因素導致體內所需量不足，就需要額外補充。攝取兼顧「必需胺基酸」及具有保護力的「保護胺基酸」組成的優質蛋白質，才能幫助肌肉生長及建構身體保護力。

胺基酸養復專家「百仕可復易佳系列」 提供「老出好成肌」最佳解方

生達醫藥集團董事長范滋庭表示：「面對超高齡社會到來，秉持預防醫學精神，積極發展醫學營養。百仕可透過科學研究與技術創新，發展出胺基酸養復營養素系列，為國人帶來壯世代健康解決方案。」百仕可復易佳全系列含必需胺基酸及保護胺基酸，並以獨特配比，從保養、強化及修護三功能，針對壯世代不同肌肉狀態需求，提供營養補充，維持足夠肌肉量，成為真正壯世代。

在復易佳產品系列中，復易佳 3000可適用於日常保養，復易佳倍基則針對強化補充族群，啟動儲存肌本開關，而復易佳 6000專為病後修護設計，助體力養復、營養支持。

針對壯世代不同需求，百仕可提供三款復易佳系列營養素，不僅是一項技術突破，更是對台灣社會責任的體現，期望陪伴壯世代走過健康老年生活，為樂齡時代注入更多關愛與溫暖。