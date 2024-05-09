國泰金前四月暴賺509億 成首家賺破500億的金控

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國泰金今（9）日公布4月獲利，單月稅後純益137.4億元，累計前四月稅後純益509.4億元，創歷史次高，也是統計至9日晚間為止，已公布的金控中，首家賺破500億元大關的金控。國泰世華銀行、國泰產險、國泰證券及國泰投信累計稅後淨利皆創歷史新高，國泰人壽累計稅後淨利創歷史次高。

國泰金4月獲利動能主要來自國泰人壽，4月稅後純益104億元，累計稅後純益351.4億元。國泰金表示，主要反映資本利得貢獻、外匯操作表現佳及經常性收益挹注，今年以來資本市場上揚，投資操作平穩，保險本業營運穩健，帶動整體財務表現。

國泰人壽表示，4月受到美國通膨數據高於預期，且Fed態度相對偏鷹，市場持續收斂降息預期，推升美債利率走揚並使美股承壓。國泰人壽掌握波段操作，伺機實現資本利得；另隨美元彈升，台幣兌美元單月貶值1.7％，匯兌利得有助緩和避險成本壓力，加以經常性收益持續挹注下，整體獲利表現亮眼。

國泰世華銀獲利則續創新高，4月稅後純益30.5億元，累計稅後純益134.7億元，年成長12％。國泰世華銀表示，今年以來把握利率高檔，持續佈建外幣有價證券部位，累計淨利息收入穩健成長；財富管理各項商品銷售動能強勁，信用卡手續費收入持續成長，整體淨手續費收入表現亮眼。

國泰產險累計獲利創同期新高，4月稅後純益0.9億元，累計稅後純益9.6億元，創歷史同期新高。對於0403花蓮地震相關自留賠款金額仍陸續確認統計中，賠款損失已安排適當再保，影響可控。

國泰證券獲利也再創同期新高，4月稅後純益2.7億元，累計稅後純益11.8億元，年成長104％，累計獲利創下同期歷史新高，主要因國內景氣復甦，台股成長動能穩健；國泰投信累計稅後淨利穩健成長，4月稅後純益1.9億元，累計稅後純益7.7億元，年成長49％，總管理資產規模達1.79兆元。