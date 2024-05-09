營收逐步升溫可期 瀚荃全年雙位數成長展望不變

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受到工控客戶端，特別是歐洲客戶持續遞延訂單及筆電客戶出貨，瀚荃（8103）3月份出現訂單遞延的特殊現象，惟隨著營收逐步增溫，瀚荃樂看5、6、7月營收將逐月走高，現仍維持全年雙位數成長的展望不變。

瀚荃9日公布今年首季財報，經結算首季合併營收6.73億元，較去年同期的6.68億元，微幅成長0.72％，惟稅後純益8,325萬元，卻較去年同期的2,778萬元倍增，換算每股稅後純益為1.05元，相較於去年同期的EPS 0.36元，呈年增192％。

針對首季營收年增幅度不大，瀚荃指出，主要是受到工控客戶端，特別是歐洲客戶持續遞延訂單及筆電客戶出貨影響，不過，瀚荃表示，下游客戶回應的「需求復甦緩慢」情況，在4月已見到改善，隨著營收逐步增溫，瀚荃4月營收2.76億元已較去年同期的2.5億元年增6.15％，另累計前4月營收9.5億元亦較去年同期9.3億元年增2.24％。

展望未來，瀚荃表示，5、6、7月營收將逐月走高，目前維持全年雙位數成長展望不變。

瀚荃表示，去年業績處於客戶去化庫存的谷底，但是全年伺服器網通客戶動能仍屬明顯，尤其是特定客戶的需求與成長性，及市場對高壓產品（大電流）的需求。著眼於此，瀚荃今年加速開發輔助混合連接器和電纜組件，尤其以新系列Minitek Pwr PCIe連接器PCI Express 12VHPWR支援600W GPU，以符合客戶對高效能運算伺服器相關電源模組的需求。