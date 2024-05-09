《電週邊》振樺電首季EPS升至1.46元 三大引擎重返成長軌道

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【時報記者葉時安台北報導】振樺電(8114)2024年第一季受惠品牌及軟體定義智能設備營收貢獻持續提升，毛利率一舉拉升至43.5%，EPS升至1.46元。集團三大事業體今年皆可望重返成長軌道，預期在新產品布局及歐洲新專案的帶動下，延續營收成長動能，振樺電今年營收表現有望優於去年。

振樺電2024年第一季合併營收為22.15億元，年減6.9%、季減7.55%；其中線上線下解決方案(O2O Solutions)，在2023下半年起下游品牌通路拉貨力道逐步回溫，率先回到年成長軌道，第一季營收年增約16%；而產業物聯研製中心(Embedded Foundry)則因總體工控市場急凍及軟體策略夥伴併購交易之影響出貨有所遞延，第一季營收年減約20%，然集團已接獲客戶併購交易後的首筆訂單，預計在下半年將重啟出貨動能。

在振樺電集團獲利表現上，第一季營業毛利9.63億元，單季毛利率再次刷新合併以來之紀錄，大幅躍升至43.5%，年增6.9個百分點，主因集團持續優化商業模式，系統品牌與軟體定義智能設備以及高階醫療運算相關營收占比近三分之二，提升整體毛利表現。

振樺電集團持續致力於新產品開發與充實研發團隊，自2023年起新增約100位員工中80%為研發人員，因此第一季研發費用年增21%至1.60億元，預期策略性強化研發投資將為未來營收動能打下扎實根基；同時，第一季集團亦積極參與歐美日國際會展擴大品牌之能見度，第一季營業費用年增23%至7.48億元。

振樺電在經濟規模縮減及營業費用提升下，第一季營業利益為2.16億元，營業利益率9.8%。業外方面，第一季在新台幣貶值之下，匯兌利益為0.45億元，少數股權0.72億元；單季本期淨利1.83億元，全年淨利歸屬於本公司業主為1.10億元，年增22.34%，EPS為1.46元，均相較去年同期的1.20元、去年第四季的0.35元成長。

振樺電線上線下解決方案於第一季接單已逐步回溫，預期在新產品布局及歐洲新專案的帶動下，延續營收成長動能，今年營收表現有望優於去年。

振樺電集團自助解決方案動能逐漸回復，除與全球電商龍頭主攻之線上購物線下退貨(BORIS)持續擴展全球市場外，其他包括歐洲與澳洲等各國郵政總局與物流應用也將陸續採用導入。歐洲市場築底恢復，旅遊娛樂相關及智慧城市基礎建設等需求也陸續開出，帶動歐洲第一季營收重回正成長。在產業物聯研製中心方面，預期整合高階顯卡的醫療運算應用需求維持穩健，而半導體檢測平台將全力配合客戶各世代規格快速進化以及地緣政治下生產地域策略分散之需求，全面提升R&D建置與終端服務能量，在AI Super Datacenter需求趨動下將成為中長期核心成長引擎之一。

振樺電集團持續與生態系夥伴緊密合作，攜手軟體策略夥伴及終端客戶以軟硬整合解決方案拓展應用場景。展望後市，雖近期工控市場疲弱，在AI蓬勃發展驅動高階運算與智慧零售服務的需求下，預期集團三大事業體今年皆重返成長軌道，而品牌及軟體定義智能設備將為帶動營收成長的火車頭，並可望在營運規模逐步回升下，有助於集團整體獲利表現。