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《電機股》大同4月營收雙增 近6年同期新高

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【時報記者任珮云台北報導】大同(2371)4月合併營收38.99億元，因電力事業群持續受惠強韌電網計畫，及基礎電力設備升級的強勁需求，單月營收創近6年同期新高，月增6.23%、年增0.93%；前4月累計營收147.2億元，年減1.77%，則是受集團內電子代工事業群傳統淡季影響

大同電力事業群為公司主要成長引擎，亦於4月交出亮眼成績，該事業群業績也較上月與去年同期增長。在政府及民間電力設備需求續增、公司穩定出貨下，大同的重電、電線電纜、智慧電表、商業空調等四大事業部喜迎雙位數年成長，其中，重電及智慧電表事業部增長幅度最為顯著。

展望未來，大同重電事業部的台電標案訂單不僅將於5月密集出貨，近期更拿下台電161kV電力變壓器與161kV並聯電抗器標案，總金額為同業之冠，將有效墊高重電事業部業績。

海外布局方面，大同繼取得美國UL認證後，擴大參加5月7日於加州登場的美國國際電力展覽會(2024 IEEE PES T&D)，預計將與相關客戶洽談訂單爭取合作機會。由於美國政府計畫將電網逐步汰舊換新，進行能源轉型及建置AI資料中心等，此相關計畫會導致用電耗能增加和變壓器需求大幅上升，大同此次參展主要加強在行銷電力級與配電變壓器，有助於大同爭取美國市場訂單，抓緊美國電網升級商機。

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