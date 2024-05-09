《電週邊》宜鼎子公司 安提助AI推論效能加速

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【時報記者葉時安台北報導】宜鼎(5289)子公司邊緣AI解決方案提供商安提(Aetina)持續深耕邊緣AI市場，周四宣布推出MegaEdge PCIe系列的新成員AIP-KQ67。這款產品採用Intel第12/13代Core i9/i7/i5處理器，並通過NVIDIA NCS認證，搭載NVIDIA A2 Tensor Core GPU，同時支援高效能的NVIDIA RTX系列GPU卡和高速I/O連接，專為嚴苛的AI推論應用和電腦視覺任務而精心設計。

隨著電腦視覺成為AI發展的重要領域，全球智慧應用迅速增長，如何整合人工智慧和影像識別應用，成為產業的關注焦點。根據市調機構Mordor Intelligence統計，全球人工智慧影像識別市場預計於2029年達到44.4億美元，年複合成長率達11.76%。在城市規畫、交通管理、安全監控、自動製造等領域中，嵌入式AI視覺應用的應用程度日益提高。然而，視覺型邊緣AI系統通常需要處理大量的影像和電腦視覺工作，耗費大量功率。AIP-KQ67通過彈性擴充PCIe x16顯示卡的支援，提供了更靈活的邊緣應用算力配置，支援最新的NVIDIA RTX高階GPU系列，最高功率可達300W，提供強大的多任務處理能力和優異的電腦視覺及AI推論效能加速。