日本擬擴大電力供應 吸引AI和半導體投資

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日媒共同通信社引述政府人士說法稱，日本政府初步決定最快下週重啟GX（綠色轉型）實行會議，針對電力供應展開討論，藉此吸引人工智慧（AI）開發基地和半導體相關企業投資。

隨著生成式AI的普及，數據中心的運用和半導體的生產對電力的需求急劇增加。為強化日本的國際產業競爭力，保障穩定的電力供應至關重要。

前一次綠色轉型實行會議於2023年12月召開。當時政府以強化電力供應基礎設施為目標，政府將審查法律，以完善必要的法規框架。此外，政府還將探討如何促進電力公司進行設備投資，並考慮取消除電力供應告急問題的相關措施。

關於電力供應問題，政府計劃有效利用停運的核電站和已經實施二氧化碳減排措施的火力發電廠。目前日本有33座核電廠，但僅有12座投如營運。此外，許多煤炭火力發電站也處於停運狀態。分析指出，透過妥善利用核電與火力發電，可以充分應對高漲的電力需求。

值得一提的是，美國IT巨頭微軟已於4月宣佈將在兩年內對日本投資29億美元新建生成式AI所需的高速數據中心。另外，甲骨文也計劃在未來10年內投資約1.2萬兆日圓加強日本的數據中心基礎設施。政府期待藉由此類投資，進一步吸引國內外企業建設半導體工廠和數據中心，以推動日本產業的發展