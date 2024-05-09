議會稱校外教學老師在休息 宜蘭教育處長挨批失言

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宜蘭縣政府教育處長簡信斌日前在議會接受質詢時，對於議員提及調高教師校外教學補助時，雖然回應允諾會努力，但也提及不希望有少數老師因為有旅行社或小隊輔而在休息，遭批傷害教師尊嚴，簡信斌今天（9日）表示，不會有老師趁機旅遊、休息，他也不會讓這種事發生。

國民黨議員莊淑如7日在議會質詢，她說，受到物價波漲的影響，盼能調升教師校外教學補助。簡信斌回應說，老師不是去旅遊，是去教學，會朝提高補助方向去努力；老師去教學現場是給孩子照顧好，不希望有少數老師因為有旅行社或小隊輔而在休息。

前宜蘭縣教師工會理事長朱堯麟在臉書上說，簡信斌處長身為宜蘭縣教育行政機關首長，在議會殿堂裡卻有如此言論，會讓外界誤以為老師在校外教學時就是在旁邊休息，把學生交給小隊輔，此舉嚴重打擊教師士氣。

朱堯麟指出，縣長曾多次在公開場合表達對於宜蘭縣教育工作者的感謝與尊重，面對簡信斌處長這樣傷害教師尊嚴的失言，建請縣長要求其公開澄清發言內容，還給認真盡責的老師們一個基本的公道。

簡信斌回應，他是教師出身，深知老師帶隊校外教學的辛苦，現為教育單位帶領者，會努力保障所有教師的權益，備詢時因聽到以社區出遊為例，回覆時特別強調老師的校外教學重點都是在「教學」而非旅遊，不會有老師趁機旅遊、休息，若有也是極少數，絕不會讓這種事發生。