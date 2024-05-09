台中監視器近6成已用10年以上 市府年編1億汰換

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由台中市警察局建置管理的路口監視系統共7273組，是打擊犯罪重要利器，但市議員陳淑華指出，全市設置超過5年的路口監視器超過8成5、超過10年的也有近6成，電子圍牆系統普遍老舊，隨時可能故障，恐影響打擊犯罪成效。警察局長李文章表示，今年已編列1億元，將優先汰換10年以上監視器。

陳淑華表示，台中市早在縣市合併升格前就積極建置電子城牆，現有的監視系統共有7273組、鏡頭數達3萬2378隻，無論組數或鏡頭數都是全國最多，但這些協助基層員警打擊犯罪的重要工具，竟有高達8成5、約6209組已設置超過5年，超過10年的也有4319組、約占近6成，老舊的監視系統隨時可能故障、當機，恐成為電子圍牆破洞。

李文章指出，5年是警察局的設備使用期限，現在科技發達，通常屆使用期限的監視系統都不會發生問題，仍然堪用，六都中許多監視系統也超過使用年限，台中市的情況仍在合理範圍內，且警察局每年都編列維修費用，鏡頭妥善率都維持在99.5％以上，若有損壞情況會隨時請廠商修復，就辦案來說不會發生問題。

陳淑華不滿的說，一般監視器使用年限5年，台中市卻有許多用了10年才考慮汰換，若以目前每組監視器價格約50多萬計算，市府今年編列1億275萬元要汰換，以此速度必須要花費20年才能全部汰換台中市的老舊監視系統，未來恐出現因機器老舊無法運作的問題；此外，台中市監視器建置工程今年採用新廠商，憂心是否會出現格式不相符的問題。

議員陳俞融、徐瑄灃則說，監視器是案件發生後追蹤、取證的重要工具，警察局應針對各轄區內現有監視器全面檢測、維修，並針對治安死角處盡速增設。

台中市副市長鄭照新指出，老舊監視器的汰換要逐年進行，市府也編列維修費用，維持監視系統妥善率，會評估每年增加汰換經費。李文章強調，警察局去年編列6000多萬元進行監視系統汰換，今年增加經費至1億275萬、可汰換185組，將朝「汰舊為主、增設為輔」方向規畫。