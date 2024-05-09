中科2.0計劃 海線房市利基推升您準備好了嗎？

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世界級的護國神山，全球最大晶圓先進制程，中科二期台積電擴廠計劃正式啟動，2023年底通過都審，中科管理局預計於今年底交地給台積電，計劃引進最新製程，總投資額將達到1兆元，預期將帶來4,500個新的就業機會。「逐台積電而居」成為房市不敗鐵律，其中地理位置鄰近西屯與中科的龍井、沙鹿坐擁地利優勢，一躍成為房市一級戰區，吸引許多科技人才就近置產、提前佈局中科生活圈，市場調查數據顯示，目前中科西屯大樓預售新案已飆升至7字頭，龍井、沙鹿也在品牌建商加持下，個案表現來到5字頭的成交單價。

因應中科西屯可開發土地近乎飽和，故中科生活圈逐漸外溢至海線，「特五號」中科西南向聯外道路通車，捷運藍線軌道建設的計劃，另外近期也傳出好市多台中第三家分店將落腳海線地區，雖尚未正式公布地點，已讓周邊房市掀起一陣話題，多項重大利多也促使各大品牌建商相繼進駐龍井、沙鹿等海線推案，其因土地成本漸高，大面積的土地漸以大樓為主要推案產品，別墅產品相對在區域內更顯珍稀。

近兩年台中市區房價高漲，許多科技新貴與菁英家庭紛紛將目光移向鄰近中科的沙鹿、龍井，持續深耕海線的「鴻豫建設」，自2020年起陸續推出「鴻墅林」、「鴻藝墅」、「鴻墅林二期」等別墅產品及沙鹿站前商圈「鴻豫境」大樓等指標案，短短4年銷售屢創佳績，七期精工美學DNA成功累積出一傳十、十傳百的好口碑與正面評價，將品牌價值與精工質感深植消費者心中。

專業蓋好宅，做為一位專注營造業20年的建築人，鴻豫建設執行長江克培說，家的品質，左右著居住者的安心與幸福，鴻豫建設堅守「誠信品質、幸福築家」的理念，師承七期豪宅品牌建商的高規格手筆，傾聽西台中在地居住需求並持續創新，從銷售、客變、營建、驗交屋到社區經營，完整一條龍的售後服務系統，讓客戶有賓至如歸的感受。

江克培表示，因應海線就業人口紅利，自住、置產等剛性需求與日俱增，已推出的別墅產品深獲消費者的喜愛，今年初特別選在龍井行政特區取得少見1,232坪大面積土地，預計規劃社區型別墅產品，基地預告看板近期才掛上，即收到在地客群及菁英人士熱烈詢問，目前正在請照籌備中，全案預計第三季對外公開。