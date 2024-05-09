毛利衝高 振樺電Q1獲利年增逾2成

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POS品牌廠振樺電（8114）9日公布首季財報，毛利率年增6.9個百分點，大幅躍升至43.5％，再次刷新合併以來新高，推升稅後純益達1,11億元，EPS 1.46，年增22％。

振樺電受惠集團持續優化商業模式，系統品牌與軟體定義智能設備及高階醫療運算相關營收占比近三分之二，為提升整體毛利表現主因。

在振樺電主要業務部分，線上線下解決方案（O2O Solutions）自去年下半年起，下游品牌通路拉貨力道逐步回溫，率先回到年成長軌道，首季營收年增約16％；而產業物聯研製中心（Embedded Foundry）則因總體工控市場急凍，以及軟體策略夥伴併購交易影響，導致出貨有所遞延，首季營收年減約20％。不過，振樺電指出，目前集團已接獲客戶併購交易後的首筆訂單，預計在下半年將重啟出貨動能。

振樺電表示，線上線下解決方案於今年首季接單已逐步回溫，預期在新產品布局及歐洲新專案帶動下，將延續營收成長動能，今年營收表現有望優於去年。

同時，振樺電今年自助解決方案動能逐漸回復，除了與全球電商龍頭主攻之線上購物線下退貨(BORIS)持續擴展全球市場外，其他包括歐洲與澳洲等各國郵政總局與物流應用也將陸續採用導入。

歐洲市場築底恢復，旅遊娛樂相關及智慧城市基礎建設等需求也陸續開出，帶動歐洲第一季營收重回正成長。

在產業物聯研製中心方面，預期整合高階顯卡的醫療運算應用需求維持穩健，而半導體檢測平台將全力配合客戶各世代規格快速進化以及地緣政治下生產地域策略分散之需求，全面提升R＆D建置與終端服務能量，在AI Super Datacenter需求趨動下將成為中長期核心成長引擎之一。

振樺電持續與生態系夥伴緊密合作，攜手軟體策略夥伴及終端客戶以軟硬整合解決方案拓展應用場景。展望後市，雖近期工控市場疲弱，在AI蓬勃發展驅動高階運算與智慧零售服務的需求下，預期集團三大事業體今年皆重返成長軌道，而品牌及軟體定義智能設備將為帶動營收成長的火車頭，並可望在營運規模逐步回升下，有助獲利表現。