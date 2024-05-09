《傳產》高雄房價飛高 國宅跟漲逾3成

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【時報記者郭鴻慧台北報導】高雄市2023年三大熱門國宅出爐！台灣房屋集團根據內政部實價資料統計，高雄三大熱門國宅社區，分別由左營區「果貿國宅」及鳳山區「中崙國宅」拿下二、三名，岡山區「勵志新城」，以年交易量約55筆，摘下年度最熱門國宅社區！觀察三大最夯國宅，雖然平均成交單價仍在1字頭，不過房價漲勢洶洶，近三年最低漲幅從2成起跳，其中買氣最旺的「勵志新城」漲勢最明顯，平均成交單價從2021年每坪13.5萬元，2023年上漲至17.9萬元，漲幅破3成。

台灣房屋巨福岡山加盟店店東曾培宜表示，買氣最旺的岡山「勵志新城」分甲乙區，位處岡山火車站站前商圈，為岡山的超級蛋黃區，生活機能優渥、學區完整，加上勵志新城社區管理完善，且建物屋齡18年在岡山中古屋來說還算新穎，在地人對社區整體評價高，成為岡山熱門住宅標的之一，隨著近幾年岡山建設發展熱度高，包括首間百貨「樂購廣場」到位，高醫岡山醫院進入試營運，捷運紅線延伸至RK1岡山車站，預計6月底通車，眾星拱月推升區域房價上漲，該國宅近年最高成交價更已站上2字頭。

曾培宜指出，國宅社區開發早，多位處成熟地段、生活機能佳，同時早期國宅多為實坪大的公寓、華廈型住宅，房價又略比周邊中古住宅親民，在如今高房價時代，這類國宅產品CP值頗高，也成為熱門購屋新選擇，而三大熱門國宅戶數量體均超過2000戶，年交易量僅約2%左右，並非買氣冷，而是這類條件較佳的國宅物件，屋主多惜售，釋出量不多，因此只要稀有釋出便吸引購屋族搶進，甚至追價入手，相對具備創價優勢。

然而國宅房價並非都甜甜價，根據統計，高雄就有幾個國宅社區，近一年平均成交單價幾乎等同新屋價，像是左營區「合群新城」、前鎮區「獅甲國宅」、「純邦國宅」、苓雅區「同慶師苑」，平均成交單價落在2字頭，而苓雅區「四維國宅」與「文化師苑」，平均成交單價更站上3字頭。