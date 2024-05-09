《電週邊》勤誠首季靚、EPS3.03元 締造最強4月營收

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【時報記者任珮云台北報導】專業伺服器機殼廠勤誠（8210）今發布2024年第一季度業績報告，以及4月份的合併營收數據。首季合併營收達新台幣27.7億元，較去年同期增長68.4%。營業毛利為新台幣6.9億元，毛利率為24.8%；營業利益為新台幣4.4億元，營利率16%；歸屬母公司稅後淨利為新台幣3.6億元，淨利率13.2%，每股稅後盈餘（EPS）達3.03元。

產品組合方面，第一季度伺服器／存儲機殼產品佔整體營收比重高達98%，其中超過60%的營收來自大型資料中心。美國市場佔營收的49%，中國市場佔26%，歐洲地區佔5%，其餘地區佔20%。

而4月份的合併營收為新台幣10.3億元，較去年同期增長34%。累計前4月合併營收達新台幣38.1億元，年增57.4%。

對於第一季度的表現，勤誠表示，生成式AI專案出貨進度順利，且後續新進專案開發順利，搭配公司優化營運及精實管理成果初顯，帶動整體營收及獲利狀況顯著優於去年同期。時序進入第二季，4月份的合併營收站穩10億大關，並創歷年同期新高；累計合併營收年增57%。

勤誠表示，各類型專案開發順利，近期更獲選為Nvidia的MGX合作夥伴之一，先前已初步有合作產品於GTC大會展出，後續Computex也將展出最新產品。目前已有客戶專案開發中，將為今明年營運增添動能，但公司也指出外部環境仍存在不確定性，將持續密切關注終端需求及地緣關係變化等因素。根據DIGITIMES Research的預估，2024年第1季全球伺服器出貨較前季衰退1.6%，但預期第2季全球伺服器出貨將季增1.9%。

勤誠表示，終端主要客戶近期公告2024年資本支出將持續增加，公司也密切跟進最新技術規格並與CPU及GPU廠商合作，各階產品訂單詢問度不斷提高，整體業績成長可期，對全年營收及獲利成長深具信心。