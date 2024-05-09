崇德特區X漢神百貨雙加持 櫻花新案重磅登場

關注房市的人都知道，近年北台中因為74號道、捷運等重大交通建設到位，加上漢神百貨、巨蛋等大型建設題材發酵，成為相當搶手的置產熱區，各大品牌建商都搶進插旗佈局，相對的房價也是越來越高不可攀。14期重劃區新案基本上已站穩6字頭，對剛要成家的年輕人和首購族，負擔壓力非常沉重，反觀居於中間地段的「頭家厝生活圈」，友善自住客的首選地段，不但位處74號道環內、加上成熟生活機能與親民的房價，是年輕族群成家的好選擇。

櫻花建設於北台中頭家段推出的新案「原櫻崇現」，基地鄰近即將在2025年開幕的漢神購物中心，且位在14期重劃區旁邊，未來榮景已清晰可見。另一側還有發展成熟的崇德商圈，生活便利性無虞，整體房價比起已經漲一波的14期重劃區親民許多，加上「新青安房貸」政策助攻，櫻花「原櫻崇現」非常適合年輕人成家。

櫻花建設「原櫻崇現」交通機能相當便利：散步可到捷運紅線頭家厝站、開車就近直上74號快速道路，串聯大台中各區域與國道，到捷運綠線北屯總站也相當快速。除了原本的頭家厝商圈可滿足生活所需，日常採買步行至全聯、頭家厝市場輕鬆滿足，鄰近北屯好市多，也不必等周末人擠人，平時想去就去，與崇德路美食街、總站夜市都是維持在一個能輕鬆享受繁華便利、卻又不吵雜的舒適範圍。

頭家厝生活圈坐落14期與機捷特區兩大新興重劃區之間，不但可共享14期的增值紅利、更擁有重劃區缺乏的便利生活機能，小朋友就學也相當便利，走路可達「頭家雙語小學」，擁有多名外籍師資，讓孩子可以雙語同步學習，早已是中部相當搶手的明星學區。同時享受崇德商圈、機捷特區的高質感居住環境，未來還能就近享受漢神百貨開幕後的繁榮時尚與房價支撐，「原櫻崇現」產品規劃2-4房，自住、長期置產，都是雙贏的選擇。