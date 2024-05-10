不想付利息！美國富人口袋深 63％用現金買房創高

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美國聯準會先前大幅升息推升美國房貸利率站穩在7%以上大關，但卻沒澆熄買房力道，美國房價近期又持續創高，口袋較深的富裕階層為了不想繳高額利息，乾脆用現金買房，美國全現金購房比例去年來到63%，預計今年創歷史新高。美國聯準會為了抗通膨，展開一年多升息循環，也讓美國房貸市場利率，升到平均7.17%高水位，但僅管房貸利率攀升，買房力道依舊強勁，美國全現金買房比例更不斷攀升！

美媒主播：「那些想進入房地產市場的人，不只受到房貸利率的殘酷打擊，還有另一種趨勢，讓買家處境變得更加艱難，他們必須和那些全現金買家競爭。」

直接用現金全額支付買房費用，根本不用貸款的購屋者比例在美國不斷激增，對賣家來說，全現金買家，遠比需等待融資批准的一般買家更具吸引力。

國際不動產執行長曾意婷：「現金購房在曼哈頓已經來超過六成，利率這麼高，為什麼買房的速度還是這麼快，因為其實他們對未來房價的預期是往上的，所以大家才會在這個時間點，評估完以後，還是決定出手買房，因為租金也相當的高。」

據美國房地產網站數據，去年9月全美現金銷售占市場比例高達34%，創十年新高，預計今年將創下歷史新高，這種現象在豪宅區更明顯，曼哈頓現金購房比例，在去年第4季更高達63%，超高利率讓手上有大量資金的富裕階層不用融資，直接現金全額買房，省掉利息支出，加速消耗房地產市場庫存並支撐房價，也讓年輕首購族一圓買房夢更難，只好繼續租房。

美國租屋族：「房價很高，房貸利率也很高。」

國際不動產執行長曾意婷：「我們看到很多海外的企業主，尤其是紐約它是一個國際盤，不只台灣大陸香港甚至中東歐洲，我們都看到很多的買家出現在曼哈頓。」

據美國抵押貸款銀行協會MBA統計，4月美國房價持續上漲，房價中位數較去年同期上漲5%，達到38萬250美元，與2022年6月的歷史高點僅相差3095美元。

國際不動產執行長曾意婷：「矽谷今年還是在創它的紀錄是來到158萬美金中位數，那西雅圖這邊也是來到接近150萬美金，曼哈頓也是持續在上漲，現在它一房的房價，大概就是60萬美金起，更高級的可能到100萬美金，租金中位數是來到每個月4000美金，那兩房是來到8000美金。」

房貸利率高漲照理應該降低買盤意願，但美國經濟持續熱絡，房屋供給量卻創新低，也造就這波現金買房火熱現象！（記者黃歆如、黃名緒／採訪報導）