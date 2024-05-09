川湖法說後 內外資升目標價 最高喊上1,650元

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川湖（2059）法說會甫落幕，因AI伺服器導軌需求正向，帶動上季營收成長，加上匯兌收益挹注，單季每股稅後純益（EPS）高達14.55元，優於市場預期。摩根士丹利證券與凱基投顧於法說會後同步上調股價預期，來到1,650元與1,590元。

摩根士丹利證券指出，根據川湖經營管理階層看法，傳統伺服器與廚房用導軌庫存已回到正常水位，儘管沒給出太多精確的第二季營收財測，然也點出4月營收可能不是第二季的單月高峰，增強多頭派法人信心。大摩估計，川湖2024年營收年增61％，毛利率將達62.7％，優於2023年的61.3％。

中信投顧看好，隨輝達GB200系列2025年逐漸放量，川湖對應之導軌出貨也將逐漸成長，其整體AI伺服器導軌業務亦將受惠。法人估計，川湖今年獲利將繳出爆發性成長，EPS為53.64元、年成長89％，2025年EPS為62.19元。

凱基投顧看好川湖2024～2025年毛利率維持在60％～65％。至於GB200 AI伺服器將採用1U／2U規格，機櫃高度低於H100的5～7U，因此GB200的滑軌單位售價將低於H100，但仍高於通用型伺服器。以機櫃總價值而言，GB200每機櫃滑軌產值約1,000～1,500美元，高於H100機櫃的800～1,200美元，仍有利川湖營運。市場競爭態勢上，因有技術優勢與專利保護，新業者較難切入AI伺服器市場，並不易取得高市占率。