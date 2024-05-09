全國電推元宇宙虛擬商店 今年審慎樂觀

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3C家電連鎖通路全國電子（6281）領先業界推出元宇宙虛擬商店，今（9）日舉辦「LIFE＋ 新元界」記者會，董事長林政勳表示，斥資打造360度虛擬電商空間，透過3D成像技術為各品牌熱銷商品製作模型，創造更極「智」的AI生活體驗。

全國電子今年第一季營收44.59億元，季增3.44％，年減6.58％，稅後純益1.13億元，季增48.32％，年減16％，每股稅後純益（EPS）為1.14元，優於去年第四季0.77元，但不及去年同期的1.36元。前4月營收63.68億元，年減4.22％。

針對今年營運，林政勳表示，第一季股市、房市表現不錯，但家電業者經營卻很辛苦，此部分未反應在3C通路業者上，同時經濟部持續推出家電節能補助，效益逐步遞減，下半年寄望夏天的冷氣機業務帶來好消息。

林政勳說，推出元宇宙虛擬商店的服務首要目標是滿足及提升消費者體驗，對營運的貢獻後續才會發酵。

全國電子成立1975年，2025年即將邁入第50周年，林政勳表示，讓「揪感心」服務全面數位升級，虛實齊發，除了元宇宙虛擬商店外，還推出全新數位服務、ESG綠色循環商品等。

開發團隊IN3D執行長紀柏舟表示，元宇宙虛擬商店開創3C家電沉浸式互動體驗，消費者隨時隨地都能以第一人稱視角感受嶄新的 Metaverse Shopping 選購樂趣及遊戲化的消費體驗，宛如置身在實體賣場，突破過去線上商城只能看到靜態商品圖的限制，視覺化地構築對家的無限想像。

在數位服務部分，林政勳表示，推出全國電子APP、全國電子行動支付等數位工具。今年4月1日上架全國電子APP，累計下載數逾3萬次，會員人數過50萬人。

ESG綠色循環商品部分，攜手工研院、綠電再生，推出一系列利用廢家電再生的ESG綠色循環商品，除了已推出ESG環保桌墊及調濕包，母親節最新推出的環保多功能鞋墊，是利用廢棄液晶電視與螢幕，轉化為玻璃奈米孔洞吸附材料，再生成具有調濕、除臭、抗菌、透氣、減壓等多功能環保鞋墊，重新賦予廢液晶面板再生價值。